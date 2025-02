Neuer Standort Mainzer Marktfrühstück

Das Mainzer Marktfrühstück wird künftig auf drei Plätzen stattfinden: am Fischtor, auf dem Leichhof und auf dem Tritonplatz. Das haben Vertreter der Stadt Mainz und der Mainzer Winzer mitgeteilt.

Zwei der Standorte sind schon bekanntes Terrain für die Mainzer Winzer: Am Fischtor am Rhein und auf dem Leichhof gab es schön häufig Weinstände. Neu hinzu kommt jetzt der Trintonplatz neben dem Staatstheater. Ein Platz, der im Herzen der Innenstadt, liegt und von überall her gut zu erreichen ist, so hat es die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Matz beschrieben. Und die Mainzer Winzer, die sind sehr zufrieden mit diesen Alternativen - sie haben das Marktfrühstück aber umbenannt in Mainzer Weinfrühstück. Am 15.3. geht's los, da soll dann das erste Mal auf den drei Plätzen Wein ausgeschenkt werden. Am alten Standort, dem Liebfrauenplatz, konnte das Marktfrühstück nicht bleiben, weil dort wegen des Nebaus des Gutenbergmuseums bald eine Großbaustelle entsteht.