Wie kam es zu dem Hangrutsch im Mittelrheintal bei Kestert? Die Ursachen seien in der Geologie zu suchen und nicht beim Bahnverkehr, so Professor Georg Wieber. Er ist Direktor des Landesamtes für Geologie und Bergbau in Rheinland-Pfalz und deswegen für die Hangsicherheit im Land zuständig. mehr...