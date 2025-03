Die Uniklinik Mainz bringt einen neuen Post-Covid-Test raus, es gibt wieder Streiks und wir haben Infos zum Warntag - mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:41 Uhr 🥙 Frankenthal: Dönertag für Schüler! In Frankenthal gibt's heute Mittag (12-14 Uhr) in verschiedenen Läden in der Stadt für Schüler wieder vergünstigte Döner. Sie werden einmal die Woche als Alternative zum derzeitigen Mensaessen an Ganztagsschulen angeboten. Die Idee zum "3-Euro-Döner" für Schüler kommt vom Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal. Die Differenz zum eigentlichen Preis trägt der jeweilige Dönerladen, die Stadt zahlt nichts dazu. Gestartet ist das ungewöhnliche Mittagsangebot an Aschermittwoch. Sendung am Mi. , 12.3.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

9:19 Uhr Wohnungsnot im nördlichen Rheinland-Pfalz In Koblenz und im Kreis Ahrweiler fehlen knapp 10.000 Wohnungen für Seniorinnen und Senioren. Zu diesem Ergebnis kommen Studien des Pestel-Forschungsinstituts aus Hannover, das sich auf den Wohnungsmarkt spezialisiert hat. Mein Kollege Clemens Sarholz hat Einzelheiten für euch:

9:16 Uhr Das ist an einem 12. März passiert 1999: Ab sofort sind Polen, Tschechien und Ungarn auch NATO-Mitgliedstaaten. Damit hatte damals die sogenannte NATO-Osterweiterung angefangen. Weitere Staaten, die später dazu kamen, sind Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Albanien, Kroatien, Montenegro und Nordmazedonien. Russland sieht das als Bedrohung an. 1968: Mauritius wird von Großbritannien unabhängig. Der Inselstaat bleibt jedoch ein Teil des Commonwealth of Nations. Zeitgleich führt Mauritius auch eine neue Flagge offiziell ein. Aber erst 24 Jahre später - im Jahr 1992 tritt die neue Verfassung in Kraft. Das Land wird zu einer Republik und Queen Elizabeth II. ist nicht länger Staatsoberhaupt. 1918: Moskau wird wieder die Hauptstadt von Russland. Die bolschewistische Regierung unter Wladimir Lenin verlegte sie aus Petrograd (heute Sankt Petersburg) dorthin zurück. Da Moskau im Landesinneren liegt, galt die Stadt als strategisch sicherer.

9:15 Uhr 🌲 Große Suchaktion: Frau hatte sich verlaufen Das war eine aufwändige Suchaktion gestern im Westerwald! Gesucht wurde eine Frau: Ihr Ehemann hatte deshalb die Polizei in Wissen verständigt. Demnach war die Frau morgens mit dem Hund spazieren gegangen und nicht zurückgekommen. Polizei, Feuerwehr und DLRG suchten nach ihr - auch mit Drohnen und einem Spürhund. Schließlich fanden sie sie fünfzehn Kilometer entfernt von ihrem Zuhause. Sie sagte, sie habe sich verlaufen. Sendung am Mi. , 12.3.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

8:50 Uhr 🧫 Neuer Test für Post-Covid Fünf Jahre nach dem Start der Corona-Pandemie stellt die Uniklinik Mainz heute einen Post-Covid-Test vor. Mit dem sollen Ärzte feststellen können, ob Patienten an Langzeitfolgen von Corona leiden bzw. ob die Beschwerden der Patienten wirklich auf Post-Covid zurückzuführen sind oder andere Ursachen haben. Denn noch immer leiden viele Menschen unter Post-Covid - Tendenz zuletzt sogar steigend. Sendung am Mi. , 12.3.2025 6:00 Uhr, SWR3 Nachrichten - Hörfunknachrichten

8:43 Uhr Ursachensuche nach Stadtbahnunglück mit drei Toten Nach der Kollision von einem Tanklaster mit einer Stadtbahn gestern bei Ubstadt-Weiher (Nähe der Landesgrenze Rheinland-Pfalz) mit drei Toten ist die Ursache weiter unklar. Heute wollen Ermittler noch einmal die Unglücksstelle untersuchen. Die ausgebrannte Stadtbahn steht noch vor Ort, der Tanklaster wurde laut Polizei mittlerweile abtransportiert. Beide Fahrzeuge waren gestern Nachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang kollidiert und fingen Feuer. Dabei kamen drei Menschen ums Leben - die 59-jährige Fahrerin der Stadtbahn sowie zwei Fahrgäste, die noch nicht abschließend identifiziert sind. Der Fahrer des Tanklasters wurde schwer verletzt. Zudem wurden nach derzeitigem Stand zehn Fahrgäste leicht verletzt. Sendung am Mi. , 12.3.2025 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

8:26 Uhr 🗺️ Das wird wichtig in Deutschland und der Welt Die Regierungschefinnen und -chefs der einzelnen Bundesländer kommen heute das erste Mal seit der Bundestagswahl zu einer Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Berlin zusammen. Den Vorsitz hat Sachsen. Dabei soll unter anderem über die Pläne von Union und SPD geredet werden, viel mehr Schulden aufzunehmen. Die Länder müssten dem im Bundesrat mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen. Auch die Verteidigungsminister der sogenannten Fünfer-Gruppe, bestehend aus Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Großbritannien, setzen sich heute zusammen. In Paris wird über die europäische Verteidigung gesprochen. Vertreter der Nato und der EU sowie der ukrainische Verteidigungsminister sollen ebenfalls dabei sein. Vier Astronautinnen und Astronauten aus den USA, Russland und Japan machen sich heute auf den Weg zur Internationalen Raumstation ISS. Den Transport übernimmt das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk. Zwei auf der ISS gestrandeten Astronauten können dadurch mit dem Raumschiff ihre langersehnte Heimreise antreten, die eigentlich für Juni 2024 geplant war.

8:05 Uhr ❓Quiz: Welche dieser Entlassungen hat es wirklich gegeben? Vorhin habe ich euch den Detektiv aus dem Westerwald vorgestellt, der für Unternehmen krankgemeldeten Angestellten nachspioniert und schaut, ob die auch wirklich so krank sind, wie sie behaupten. Passend dazu habe ich euch ein kleines Quiz vorbereitet. Krankgeschriebene Arbeitnehmer haben sich in Deutschland nämlich schon einiges geleistet... Wegen was ist in Deutschland jemand tatsächlich schon entlassen worden, der eigentlich krankgeschrieben war? Ein Mann will per Kleinanzeigen eine Couch kaufen und trifft bei der Abholung auf seine Chefin Eine Mutter hat ihre Tochter zu einer Reality-Show nach Australien begleitet Ein Azubi ist bei einem Einbruch als Fluchtfahrer vorgesehen und wird dabei festgenommen irrelevant: Ein Mann will per Kleinanzeigen eine Couch kaufen und trifft bei der Abholung auf seine Chefin

richtige Antwort: Eine Mutter hat ihre Tochter zu einer Reality-Show nach Australien begleitet

irrelevant: Ein Azubi ist bei einem Einbruch als Fluchtfahrer vorgesehen und wird dabei festgenommen Die gegebene Antwort ist Die richtige Antwortet lautet: B - Eine Mutter hat ihre Tochter zu einer Reality-Show nach Australien begleitet Die verbeamtete Lehrerin beantragte zunächst Sonderurlaub, um ihre Tocher nach Australien zu Aufnahmen einer Reality-Show zu begleiten. Die Landesschulbehörde lehnte den Antrag jedoch ab und die Beamtin reichte eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ein. Da die Frau in Australien sogar Interviews gab, die später bei einem privaten Fernsehsender ausgestrahlt wurden, erfuhr ihr Arbeitgeber von ihrer Reise. Daraufhin wurde sie suspendiert. Die Lehrerin klagte gegen ihre Entlassung, jedoch bestätigte das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen die Entscheidung der Schulbehörde.

7:54 Uhr Auch Kitas in Region Kaiserslautern vom Streik betroffen Nicht nur Busse fahren heute kaum in der Region Kaiserslautern, auch Kitas sind vom Warnstreik betroffen: In Pirmasens sind nur zwei städtische Kitas geöffnet. In Zweibrücken gibt es lediglich in zwei Kitas Notgruppen für Kinder von berufstätigen Eltern. In Kaiserslautern bieten drei Kitas Notbetreuungen an. Auch bei der Müllabfuhr und Straßenreinigung kann es in Pirmasens, Zweibrücken und Kaiserslautern zu Einschränkungen und Ausfällen kommen. Sendung am Mi. , 12.3.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

7:45 Uhr Bäckerei statt BWL-Karriere Marco Bassing hat eigentlich BWL studiert. Während seines Studiums hat er aber angefangen, viel mit Sauerteig zu experimentieren. Nachdem er seinen Abschluss gemacht hat, hat er ein Praktikum in einer Holzofenbäckerei gemacht und da seine Leidenschaft entdeckt. Er wagte den Schritt ins Handwerk. Wie das aussieht und wie das läuft, seht ihr hier im Reel: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

7:41 Uhr Durchsuchungen bei Hells Angels MC-Mitgliedern Gegen drei Mitglieder des Rockerclubs "Hells Angels" wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die drei 24, 47 und 48 Jahre alten Männer stehen laut Staatsanwaltschaft Frankenthal unter Verdacht, im November einen Mann in Haßloch, im Kreis Bad Dürkheim, bewusstlos geschlagen zu haben. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen seien vier Wohnungen im Kreis Germersheim, im hessischen Rhein-Taunus-Kreis sowie in Belgien durchsucht worden. Dabei hat die Polizei nach eigenen Angaben Mobiltelefone, Kleidung mit verbotenen Zeichen sowie 50 Ampullen Steroide sichergestellt. Außerdem wurden Kriegswaffen, wie zum Beispiel Maschinenpistolen oder Maschinengewehre und weitere neun Schusswaffen beschlagnahmt. Sendung am Mi. , 12.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

7:18 Uhr Stromausfall im Landkreis Kaiserslautern Im Landkreis Kaiserslautern - und zwar in Teilen von Mehlingen und Enkenbach-Alsenborn hat es am Abend einen Stromausfall gegeben. Laut der Feuerwehr der Verbandsgemeinde war in Mehlingen eine Leitung eines Hochspannungsmastes abgerissen. Auf dem Mast haben wohl Störche ihr Nest gebaut. Der Strom ist inzwischen wieder da. Ob die Ursache des Stromausfalls wirklich Störche waren ist wohl noch nicht ganz klar. Sobald ich Infos dazu habe, bekommt ihr die natürlich hier! Sendung am Mi. , 12.3.2025 6:25 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

6:55 Uhr In Kaiserslautern und Pirmasens fallen viele Busse aus Nochmal ein Blick auf die Warnstreiks heute - in Kaiserslautern und in Pirmasens fallen viele Busse aus. Die Gewerkschaft ver.di hat auch hier zum Warnstreik aufgerufen. In Pirmasens entfällt deshalb der gesamte Busverkehr der Stadtwerke Pirmasens. Auch das Ruftaxi ist vom Streik betroffen. Die Regionalbusse aus dem Umland von Pirmasens fahren jedoch planmäßig. In Kaiserslautern entfallen alle Buslinien der Stadtwerke Kaiserslautern, einschließlich der Schulbusse. Sendung am Mi. , 12.3.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

6:43 Uhr Stechmücken-Bekämpfer schwärmen aus Sie schwärmen wieder aus: Die Stechmücken-Bekämpfer der KABS aus Speyer. Sie untersuchen derzeit Sümpfe und Tümpel in pfälzischen Wäldern. Sie wollen herauszufinden, ob eine Schnaken-Plage im Frühjahr droht, so die KABS. Mein Kollege Paul Lütge hat noch mehr Infos für euch:

6:18 Uhr ⚠️ Achtung, Achtung: Erster landesweiter Warntag in Rheinland-Pfalz Ging euch das beim Warntag auch immer so? Ihr wusstet, dass er kommt, habt davon gelesen, darüber gesprochen zuhause und so weiter, aber wenn dann das Handy plötzlich in ohrenbetäubender Lautstärke vor sich hin piept, erschreckt ihr euch trotzdem? Ja? Dann "freut euch", morgen gibt's das wieder. Allerdings ist es diesmal kein bundesweiter Warntag, sondern es bimmelt nur in Rheinland-Pfalz. Grund dafür: Das neue Lagezentrum für Bevölkerungsschutz in Koblenz, das am 1. Januar seine Arbeit aufgenommen hat, will die Warnsysteme testen. Wie das abläuft, erklären euch Greta Hafenegger und Martin Heuser hier: RLP Trotz vereinzelter Sirenenausfälle Erster landesweiter Warntag für Rheinland-Pfalz ein "Erfolg" Um Punkt 10 Uhr haben Sirenen geheult und viele Handys einen Alarmton abgespielt. Es handelte sich um einen landesweiten Test von Warnsystemen. Die Verantwortlichen zeigten sich zufrieden.

6:03 Uhr So wird das Wetter heute Die sonnenverwöhnten Tage der letzten Woche scheinen wir nun leider endgültig hinter uns gelassen zu haben. Heute wird es nochmal kühler als gestern bei Höchsttemperaturen von vier bis neun Grad, wie uns SWR-Wetterexperte Sven Plöger gestern Abend verraten hat. Also: dick genug anziehen! Video herunterladen (26,3 MB | MP4)

6:02 Uhr ❗Das wird heute wichtig im Land Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst werden auch heute in Rheinland-Pfalz fortgesetzt. Einige Buslinien in Mainz fahren sogar bis Freitagfrüh nicht. Auch Kitas unter anderem in Pirmasens, Zweibrücken und Kaiserslautern bleiben heute geschlossen. Wo wer streikt, erfahrt ihr in unserer Übersicht. RLP Tarifkonflikt öffentlicher Dienst Warnstreiks in Rheinland-Pfalz - Demonstration in Andernach Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz sind am Donnerstag fortgesetzt worden. Eine große Kundgebung gab es in Andernach. Ein Priester aus dem Westerwald muss sich heute wegen sexuellen Missbrauchs vor dem Amtsgericht Montabaur verantworten. Der Angeklagte soll sich in Liechtenstein an einem Kind vergangen haben. Das Ahrtal tut viel dafür, um nach der Flutkatastrophe wieder zu einem Tourismusmagneten zu werden. Welche Pläne es gibt und welche Herausforderungen die Region stemmen muss, darüber informiert heute der Ahrtal-Tourismus bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf.