US-Kardinal Robert Francis Prevost zum Papst gewählt

Genau 150 Jahre nach ihrem ersten Kardinal haben die USA nun auch ihren ersten Papst, Robert Prevost. Er nennt sich selbst Papst Leo XIV.

Unmittelbar nach dem mit Spannung erwarteten weißen Rauchsignal strömten viele Menschen auf den Petersplatz. Dort warteten bereits Tausende. Um 18 Uhr läuteten die Glocken die Glocken des Petersdoms.

Gegen 19:15 Uhr verkündete Kardinal Dominique Mamberti nach dem Konklave auf dem Balkon des Petersplatzes das traditionelle "Habemus Papam" - "Wir haben einen Papst" und stellte den Neugewählten vor.

Leo XIV. wünscht der Welt Frieden

Kurz nach seiner Wahl hat sich Papst Leo XIV. in Rom erstmals vor den Gläubigen aus aller Welt gezeigt. "Der Friede sei mit euch allen“, rief er den Menschen zu. Er sendete mit seinen ersten Worten einen Friedensgruß in die ganze Welt. "Ein unbewaffneter Frieden, bescheiden, aber durchgehend“, sagte der 69-Jährige. Der neue Papst erinnerte auch an seinen am Ostermontag verstorbenen Amtsvorgänger. Viele hätten noch die geschwächte, aber dennoch starke Stimme von Papst Franziskus im Ohr, der Rom und der ganzen Welt an Ostern seinen Segen gespendet habe. "Danke, Papst Franziskus!“, sagte er unter dem Jubel der Menge vor dem Petersdom. Er wolle diesen Segen weiterführen, sagte Prevost.

Pragmatiker mit internationaler Erfahrung

Der am 14. September 1955 in Chicago geborene Kirchenmann gilt als diplomatisch, pragmatisch und geschätzt bei progressiven wie konservativen Kirchenvertretern, ebenso bei seinen Mitarbeitern.

Internationale Erfahrung sammelte er nicht erst durch seine letzte Position in der Kurie. 1977 trat er dem Augustinerorden bei und wurde zum Studium des Kirchenrechts nach Rom geschickt. Anschließend entsandte ihn sein Orden als Missionar nach Peru.

Bis Anfang der 2000-er-Jahre wechselte er zwischen verschiedenen Positionen in den USA und Peru, war hauptsächlich in der Ausbildung junger Ordensmänner tätig. Spanisch und Italienisch spricht er mit einem leichten englischen Akzent. 2002 wählte ihn der Augustinerorden zu seinem weltweiten Leiter.

Prevost leitete zuletzt Bischofsbehörde im Vatikan

Für zwei Amtszeiten ging Prevost nach Rom. In der Generalkurie seines Ordens nahe dem Vatikan lebt der US-Amerikaner seit seiner erneuten Rückkehr nach Rom Anfang 2023. Zuvor leitete er das Bistum Chiclayo in Peru, war zweiter Vizepräsident der kirchenpolitisch polarisierten Peruanischen Bischofskonferenz. In dem südamerikanischen Land lernte ihn Papst Franziskus kennen, der ihn schließlich als Leiter der Bischofsbehörde in den Vatikan holte und zum Kardinal machte. Zugleich war Prevost auch Präsident der Päpstlichen Lateinamerika-Kommission.

Mit der Wahl am zweiten Tag des Konklaves endeten Spekulationen darüber, ob Debatten unter den Kardinälen über den Kurs der Kirche zu einem zähen Ringen um einen Nachfolger für Papst Franziskus führen würden.

Ackermann erwartete schnelle Wahl

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hatte im Vorfeld eine schnelle Entscheidung bei der Papstwahl in Rom erwartet. Kurz vor 12 Uhr am heutigen Donnerstag stieg aber wieder schwarzer Rauch vom Schornstein der Sixtinischen Kapelle auf. Das bedeutet: Der Nachfolger des verstorbenen Papstes Franziskus wurde da noch gesucht.

Die 133 wahlberechtigten Kardinäle waren schon vergangene Woche in Rom zusammen gekommen, um sich vorab zu besprechen. Das werde sich auf die Dauer der Wahl auswirken, hatte Ackermann damals gegenüber dem SWR vermutet.

Tägliches Mittagsgebet zur Papstwahl im Mainzer Dom

Im Mainzer Dom gab es täglich ein Mittagsgebet, bis der neue Papst gewählt war. Nachdem der neue Papst gewählt ist, sollen die Glocken des Mainzer Doms für 15 Minuten läuten. Und so ist es in allen katholischen Kirchen in Deutschland vorgesehen.

Im Bistum Limburg, das auch Teile von Rheinland-Pfalz umfasst, waren die Gläubigen zum Gebet für die Wahl eines neuen Papstes aufgerufen.

Im Wormser Dom, der den Ehrentitel einer päpstlichen "Basilica minor" trägt, steht als Zeichen ein rot-gelber Basilikaschirm aus Seide. Er war eingeklappt, so lange es keinen Papst gab und wurde nach der Wahl wieder aufgeklappt. Außerdem war das Papst-Wappen über dem Portal des Wormser Doms verhüllt.

Bewegung Maria 2.0 hofft auf reformfreudigen Papst

Mehr Gleichberechtigung in der Kirche ist ein Thema, wenn es um die Zukunft der katholischen Kirche geht: Die Frauen der Bewegung Maria 2.0 aus Nieder-Olm hoffen auf einen neuen Papst, der aufgeschlossen ist für einen Wandel.

Andrea Keber hat die Wahl des neuen Kirchenoberhaupts gespannt verfolgt. Sie glaubt, dass der neue Papst weder aus Europa noch aus Südamerika kommen werde. "Es soll jemand sein, der die wirklichen Probleme der Welt in den Blick nimmt und sich durchaus auch mal politisch äußert", wünscht sich die Mit-Initiatorin von Maria 2.0.

Bätzing will sich für Rechte der Frauen in der Kirche einsetzen

Vor der Papstwahl hatte sich der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, erneut für die Rechte von Frauen in der Kirche stark gemacht. Er wünsche sich sehr, dass Frauen und Männer gemeinsam die Kirche leiten können, sagte der Limburger Bischof am vergangenen Samstag in Hannover beim evangelischen Kirchentag.

Bätzing erzählte, dass er im vergangenen Oktober in Rom katholische Frauen getroffen habe, die für sich die Berufung zum Priesteramt verspüren. "Nicht um für sich etwas zu ergattern, sondern um für die Kirche etwas zu erreichen." Er wolle sich mit seinen Möglichkeiten dafür einsetzen.