Im Eifelort Neuerburg wird ein neuer Klettersteig erschlossen. Kletterlehrer Volker Krump hatte die Idee zum Klettersteig in Neuerburg bei einem Ausflug an die Mosel, denn dort gibt es in vergleichbarem Terrain in Calmont einen Klettersteig. Noch müssen Haken angebracht, Stufen geschlagen und Gestrüpp entfernt werden. Dann kann auch in Neuerburg geklettert und abgeseilt werden. So soll auch der Tourismus im Ort wieder zum Leben erweckt werden.