Nach den Sommerferien beginnt auch in den rheinland-pfälzischen Kitas der Regelbetrieb. Das hat der SWR von zwei Gewerkschaften erfahren. Sie halten den Hygieneplan für nicht ausreichend.

Soweit das Infektionsgeschehen es zulässt, sollen in Rheinland-Pfalz Kinder wieder im vollen Umfang betreut werden. Das teilten Verdi und die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) dem SWR vor der offiziellen Veröffentlichung des Hygieneplans mit.

Verdi stimmt Leitlinien zur Regelöffnung nicht zu

Doch die Entscheidung und der damit verbundene Kita-Hygieneplan stoßen auf Kritik. Die Gewerkschaften Verdi und GEW sowie die Evangelische Kirche als Träger stimmten dem Hygieneplan der Landesregierung, der dem SWR inzwischen vorliegt, nicht ausdrücklich zu.

Allen sei klar, dass der neue Regelbetrieb mit Corona nicht so sein werde, wie der Regelbetrieb vor Corona, teilte Verdi-Landesfachbereichsleiter Volker Euskirchen dem SWR mit. "Aber das soll am besten gar nicht erst ausgesprochen werden." Wer Themen anspreche, welche die neue Regelöffnung gefährden, werde schnell als verantwortungslos charakterisiert, sagt Euskirchen.

Zurück zum Regelbetrieb ginge nicht mit "Wumms", heißt es von Verdi. "Und genau deswegen konnten wir den vorgestellten Leitlinien zur Regelöffnung nicht zustimmen", ergänzt der Landesfachbereichsleiter.

Hygieneplan soll am Montag an Einrichtungen gehen

Am Freitagnachmittag wurde der Hygieneplan an die an der Entstehung beteiligten Organisationen, Gewerkschaften und Verbände versendet. Die Kitas, die laut Euskirchen "dringend darauf warten, um sich entsprechend vorbereiten zu können", sollen allerdings erst am Montag vom Landesjugendamt informiert werden. Auch das kritisiert Verdi: Viele Kitas hätten ab Montag Schließzeit. "Wenn diese dann in drei Wochen wieder den Betrieb aufnehmen ist die Zeit für die Vorbereitung auf den Regelbetrieb arg knapp", so Euskirchen.

Personalmangel und hohe Belastung bei Kitas

Das gesamte Personal sei verunsichert und hoch belastet, so Euskirchen weiter. Notwendige Hygieneregeln einzuhalten und dabei gleichzeitig wieder alle pädagogischen Angebote anzubieten, sei eine große Herausforderung.

Außerdem sei das Leitungspersonal seit der Corona-Pandemie mit noch mehr Verwaltungsaufgaben belastet. Dienstpläne müssten ständig neugestaltet werden, da der Personaleinsatz an Hygienekonzepte angepasst werden müsste.

Der bereits bestandene Fachkräftemangel räche sich ebenfalls in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Händeringend würden Hilfskräfte gesucht.

Kein Abstand in Kitas - Tests gefordert

"Kita-Mitarbeiter haben Ängste, sie brauchen Sicherheit, auch zum Schutz der Gesundheit", heißt es von Verdi. Abstand halten in Kitas sei schwer möglich und das sehe das neue Konzept auch gar nicht konsequent vor.

Abstand ist in den Kitas so gut wie nicht möglich picture-alliance / Reportdienste Uwe Anspach/dpa

Erzieher forderten deshalb regelmäßige Testungen. Doch das Konzept der Landesregierung dazu sei für Kindertagesstätten nicht ausreichend, sagt Euskirchen.

Auch die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Rheinland-Pfalz ist unzufrieden mit den Plänen der Landesregierung. Sie unterstützt zwar den Übergang in einen Regelbetrieb aus pädagogischer Sicht, bemängelt aber den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten.

Zweite Welle vermeiden

"Solange das Robert-Koch-Institut (RKI) besondere Risikogruppen für schwere Krankheitsverläufe benennt, müssen an den Kindertagesstätten betroffene Beschäftigte weiterhin geschützt werden," teilte der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer dem SWR mit. Er fordert geeignete Testkonzepte an Kitas.

Hammer warnt ausdrücklich: Für den Regelbetrieb der Kitas in Zeiten von Corona seien alle Maßnahmen zu treffen, die Kinder, Eltern und Beschäftigte schützen und gleichzeitig eine gewisse Normalität zulassen. "Wir dürfen keine zweite Welle mit neuen Lockdowns riskieren!"

Landeselternausschuss: Regelbetrieb ja, "Kuschelpartys" nein

Dem Landeselternausschuss (LEA) in Rheinland-Pfalz ist klar, der Kita-Regelbetrieb funktioniere nur, solange das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bliebe. In Rheinland-Pfalz sei der Kita-Regelbetrieb kein Etikettenschwindel, sagt der Landesvorsitzende Andreas Winheller. Träger müssten die volle Betreuung gewährleisten.

Trotzdem sei es wichtig, dass sich weiterhin alle an die Corona-Regeln im Alltag hielten. "Wer jetzt glaubt, wieder Kuschelpartys feiern zu können, gefährdet alle", betont Winheller. Die Corona-Krise sei noch nicht vorbei - "aber die Kinder und ihre Eltern sehen jetzt das Licht am Ende des Tunnels."