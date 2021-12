Neuer Höchststand bei Beschwerden über die Polizei

Die Zahl der offiziellen Beschwerden von Bürgern über die Polizei ist in den vergangenen Jahren leicht gestiegen. Das geht aus dem Bericht der Landespolizeibeauftragten hervor.

Dabei ging es auch um die Einhaltung der Corona-Regeln. In einem Fall hatte eine Polizeibeamtin ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ein Paar eingeleitet, dass am Rheinufer auf einer Decke saß. Später stellte sich heraus, dass die Polizistin die zu dem Zeitpunkt gültige Corona-Verordnung nicht kannte. Das Verfahren wurde daraufhin eingestellt. Ein Großteil der Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern stand in Zusammenhang mit dem Vorgehen der Polizei bei einer Demonstration im August 2020 in Ingelheim. Hier lobte die Polizeibeauftragte, dass die Polizei offensiv an der Aufarbeitung des Einsatzes mitgearbeitet habe. Insgesamt wünscht sich die Polizeibeauftragte mehr Fahrradstreifen auch in kleinen Städten. Diese würden als sehr bürgernah wahrgenommen. Zwischen Juli 2020 und Juni 2021 gab es 123 Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, 29 mehr im vorangegangenen Zeitraum. Das Amt der Polizeibeauftragten gibt es in Rheinland-Pfalz seit 2014.