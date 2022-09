Corona-Impfungen mit neuem Wirkstoff sind in RLP angelaufen

Seit Mittwoch können sich Menschen in Rheinland-Pfalz mit neuen Impfstoffen gegen Corona impfen lassen. Das Land hat in einer ersten Zuteilung 2.880 Dosen eines an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffs von BionNTech/Pfizer erhalten. Das Präparat ist nur für Auffrischungsimpfungen gedacht und soll vor dem ursprünglichen Virus Sars-CoV-2 und der Omikron-Sublinie BA.1 schützen. Der Andrang hält sich aber bisher nach Angaben von Impfkoordinator Daniel Stich (SPD) in Grenzen.