Neuer LVU-Chef Heger: "Mehr Sicherheit bei Energieversorgung"

Die Landesvereinigung der Unternehmerverbände in Rheinland-Pfalz, LVU, hat den Unternehmer Johannes Heger einstimmig zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Der bisherige LVU-Präsident Gerhard Braun hatte nicht mehr kandidiert. Heger appellierte bei seinem Amtsantritt an die Landesregierung, mehr für die Sicherheit bei der Energieversorgung zu tun: Anlässlich des LVU-Unternehmertags in Mainz mit rund 300 Teilnehmern aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik sagte Heger, die Energieversorgung müsse die Freiheit gewährleisten, nicht gefährden.