Die Abgeordneten kommen zum neuen Bundestag zusammen, es gibt Ärger um künftig teurere Anwohnerparkplätze und das Wetter bleibt etwas wechselhaft.

Für den ultimativen Überblick über die Straßen gibt es hier wie gewohnt unseren Verkehrsservice:

6:29 Uhr Ende des Streits um Ministerin Schmitt gefordert Ihr habt es vielleicht letzte Woche mitbekommen: Gegen die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) stehen nach Medienberichten Vorwürfe im Raum. Dabei geht es um mögliche Begünstigungen ihres Ehemanns. Sie bewirbt sich um den FDP-Landesvorsitz. Nun wird in einem Offenen Brief das Ende des Streits gefordert.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Dreißig Tage nach der Wahl tritt heute der neue Bundestag zur ersten Sitzung zusammen. Neue Bundestagspräsidentin soll nach dem Willen der CDU/CSU-Fraktion die Rheinland-Pfälzerin Julia Klöckner werden. Wie sieht es aus beim Tourismus im Ahrtal nach der Flutkatastrophe und welche Chancen gibt es beim touristischen Wiederaufbau? Darüber informieren heute Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), Tourismusministerin Daniela Schmitt (FDP) und Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) bei einer Pressekonferenz. Es krabbelt im Naturhistorischen Museum in Mainz: In dieser Woche eröffnet die Sonderausstellung "Insektomania", bei der man in die Welt der Insekten eintauchen kann. Wir schauen heute hinter die Kulissen.

Es bleibt bei dem etwas wechselhaften Wetter in Rheinland-Pfalz. Dazu wird es ein wenig kühler. Der Vormittag beginnt mit Werten zwischen 2 und 8 Grad. In der Südpfalz gibt es noch sonnige Abschnitte. Von Nordwesten her ziehen aber dichtere Wolken heran. Die Höchsttemperaturen liegen im Tagesverlauf bei 17 Grad. Am Mittwoch ändert sich nicht viel. Für Donnerstag und Freitag erwartete Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend dann wieder viel Sonnenschein.