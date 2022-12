Schöner wohnen - gemeinschaftlich, altersübergreifend und fürsorglich

Immer mehr Menschen suchen nach neuen Wohnformen - auch im ländlichen Raum. Ein Beispiel aus Gillenfeld in der Eifel zeigt, wie das funktionieren kann.

Rund zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass in der Ortsgemeinde Gillenfeld im Kreis Vulkaneifel die Idee für eine ganz neue Wohnform entstand - das "Wohnen in einer sorgenden Gemeinschaft". In zwei Wohnhäusern in der Ortsmitte sollten 13 barrierefreie Wohneinheiten entstehen, dazu Gemeinschaftsbereiche.

39 Gillenfelder gründeten dafür eine Genossenschaft, kauften ein Grundstück und fingen mit dem Bau der Häuser für den "Florinshof" an. "Wir hatten es am Anfang schwer", erinnert sich Karl-Heinz Schlifter, Ortsbürgermeister und Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft. "Die haben uns alle für bekloppt erklärt, ehrenamtlich ein Projet von zweieinhalb Millionen Euro zu stemmen." Aber jetzt "sind wir anerkannt und im Dorf angekommen".

Steigendes Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen

Inzwischen sind die Wohnungen alle bezogen, das Interesse an solchen Wohnformen hat deutlich zugenommen - nicht nur in Gillenfeld. Immer mehr Menschen könnten sich vorstellen, in einem Gemeinschaftsmodell zu wohnen, sagt Birgit Kasper von der Beratungsgesellschaft Forum Gemeinschaftliches Wohnen.

"Wohnen funktioniert nicht mehr so wie vor 40 Jahren. Deshalb passen die Gebäude oft nicht mehr zum Leben."

Die Ursachen hierfür seien vielschichtig, erklärt Kasper: Es gebe ein größeres Bewusstsein für sozialen Zusammenhalt und einen größeren Wunsch, dem Leben einen Sinn zu geben. Dazu hätten sich die "Wohnbiografien" in den letzten Jahrzehnten geändert. Es gebe mehr Singles und immer mehr Menschen in Arbeitsverhältnissen, die sich nicht mehr um Familienangehörige kümmern könnten. "Die Wenigsten wollen ins Pflegeheim", betont Kasper. "Deshalb suchen die Menschen Alternativen."

Fachtagung in Mainz

Der gestiegenen Nachfrage steht aber noch kein entsprechendes Angebot gegenüber. "Insbesondere in ländlichen Räumen fehlen vielerorts Wohnangebote, die Menschen mit Pflege-, Assistenz- und Unterstützungsbedarf ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben ermöglichen", heißt es in der Einladung zur Fachtagung "Mit Neuen Wohnformen ländliche Räume entwickeln" am Mittwoch in Mainz.

Auf der Veranstaltung präsentieren sich erfolgreiche Wohnprojekte - wie das in Gillenfeld. Die Tagung richtet sich dabei nicht nur an Fachleute aus Politik und Wirtschaft. Angesprochen werden sollen vor allem auch "Engagierte mit Interesse an Neuen Wohnformen". Detaillierte Informationen und eine gute Förderung sei im Bereich gemeinschaftliches Wohnen besonder wichtig, sagt Kasper. "Denn das Thema nimmt nur Fahrt auf, wen es eine gute Beratungsstruktur gibt."

Rheinland-Pfalz als Vorreiter

Bei der Beratung sieht Kasper Rheinland-Pfalz in Deutschland ganz weit vorne. Die Landesregierung biete ein umfangreiches Beratungsangebote und entsprechende Fördermaßnahmen. Auch Projekte wie das in Gillenfeld seien von großer Bedeutung, betont Kasper - "denn Leuchtturmprojekte sorgten für Nachahmereffekte".

Allen, die an solchen gemeinschftlichen Wohnformen interessiert sind, gibt Kasper noch einen Tipp an die Hand: "Fangen Sie früh an, sich mit dem Thema zu beschäftigen."