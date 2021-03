Mehr als 1.500 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie haben sich nach Angaben der IG Metall am Dienstag an Warnstreiks in Koblenz beteiligt. Drei Autokorsos seien durch die Stadt gefahren, teilte die Gewerkschaft mit. Außerdem habe es eine Kundgebung gegeben. Mitarbeitende aus 14 Betrieben im Raum Koblenz hätten sich an den Aktionen beteiligt - beispielsweise vom Aluminiumhersteller Aleris und vom Automobilzulieferer Stabilus. Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von einem Jahr.