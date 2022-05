Rheinland-Pfalz drohen neue Unwetter am Montag

Das Hoch "Zeus" hat am Sonntag verbreitet sonniges Wetter gebracht. Doch am Montag drohen erneut Gewitter, Starkregen und Sturmböen in Rheinland-Pfalz.

"Finja" habe das Potenzial für ein kräftiges Gewittertief, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. "Allerdings kann "Finja" bei nahezu allen Parametern nicht mit "Emmelinde" vom vergangenen Freitag mithalten", sagte ein Meteorologe. Nach derzeitigem Stand bestehe regional erhöhte Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, größeren Hagel und schweren Sturmböen, so die Experten. Lokal sei auch mehrstündiger Starkregen möglich. In der Nacht zum Dienstag drohen laut Vorhersage anfangs teilweise noch schwere Gewitter, die sich nach Nordosten verlagern. Es wird kühler und unbeständiger Im Lauf der Woche soll es dann unbeständig, kühl und teils windig werden. Demnach sollen bei Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad vor allem im Norden und Süden Regen und Regenschauer fallen. Ein Toter, umgestürzte Bäume und volle Keller am Freitag Am Freitag waren teils schwere Gewitter über Rheinland-Pfalz gezogen. Besonders traf es den Norden. Im Westerwald starb ein Mann. Er erlitt laut Polizei beim Betreten des Kellers einen Stromschlag. Der 38-Jährige sei dadurch zu Fall gekommen und vermutlich mit dem Kopf aufgeschlagen. Trotz starker Gewitter waren größere Schäden in Rheinland-Pfalz am Freitag ausgeblieben. Polizei und Rettungskräfte meldeten vereinzelt umgestürzte Bäume, Hagelschäden an Autos sowie die Überflutung von Kellern. Am späten Freitagabend hatte der DWD die Unwetterwarnungen für Rheinland-Pfalz aufgehoben, nachdem Tief "Emmelinde" gen Osten gezogen war. In der Nacht zum Samstag beruhigte sich das Wetter.

