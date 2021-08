Die Sommerferien stehen vor der Tür, die Zeichen stehen auf Restart für den Tourismus in Rheinland-Pfalz. Was nach den harten Corona-Einschränkungen geht, hat Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) jetzt vorgestellt.

"So groß die Herausforderungen an den Tourismus in der Vergangenheit waren, so groß sind auch die Chancen", sagte Schmitt in Mainz, wo sie zusammen mit der Rheinland-Pfalz-Touristik GmbH sowie Partnern aus den touristischen Regionen und Städten die neue Sommer-Kampagne des Landes präsentierte.

Die Branche zeigt sich optimistisch fürs Sommergeschäft. Hintergrund sind anziehende Buchungszahlen und viele Lockerungen der Pandemie-Beschränkungen. So stehe im ersten Halbjahr 2021 bei den Buchungen insgesamt ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Detlev Janik, Geschäftsführer der Regionalagentur Pfalz.Touristik, sagte, teilweise seien Angebote schon bis in den Oktober hinein ausgebucht. Zudem gebe es ein neues Klientel, etwa jüngere Leute und Familien.

Der bei vielen Bürgern beobachtete Trend zum Urlaub im eigenen Land mache Hoffnung auf bessere Zeiten. Schließlich sei es von bevölkerungsreichen Einzugsgebieten wie Karlsruhe/Stuttgart, Rhein-Neckar, Rhein-Main und dem Großraum Köln nicht weit zu einem Urlaubsort in Rheinland-Pfalz, so Wirtschaftsministerin Schmitt.

Neue Werbekampagne soll Touristen locken

Die Tourismusbetriebe seien in der heißen Phase des Sommergeschäfts, sagte Stefan Zindler, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Rheinland-Pfalz Tourismus. Mit einer neuen Werbekampagne unter dem Motto "Zeit für..." soll das Interesse von Urlaubern an Rheinland-Pfalz verstärkt werden. Man lege noch eine Schippe drauf und könne auf vielen Kanälen werben, etwa mit Radiospots oder Werbevideos in Bahnhöfen, Anzeigen in Printmedien oder verstärktes Online-Marketing.

50 Millionen vom Land für den Tourismus

Schmitt erklärte, die Landesregierung habe insgesamt 50 Millionen Euro für Marketingvorhaben sowie Investitionen in die touristische Infrastruktur und Betriebe bereitgestellt. Getrübt wird die positive Grundstimmung durch den vielerorts beobachteten Personalmangel in Hotellerie und Gastronomie sowie coronabedingte Absagen von Großveranstaltungen und Festen wie "Rhein in Flammen" oder zuletzt dem Dürkheimer Wurstmarkt, die traditionell viele Tagestouristen und Kurzurlauber anlocken.

Dehoga-Präsident fordert langfristigen Plan

Laut dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga ist Corona nun in einer Phase, "in der allen gastgewerblichen Betrieben das Grundrecht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ohne Einschränkungen wieder zurückgegeben werden muss". Der rheinland-pfälzische Dehoga-Präsident Gereon Haumann forderte einen langfristigen Plan, damit pandemiebedingte Schließungen gastgewerblicher Betriebe künftig ausgeschlossen werden.