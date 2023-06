Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Nervenschmerzen oder Tumorschmerzen – ungefähr 23 Millionen Menschen in Deutschland haben Schmerzen. Also mehr als ein Viertel der Bevölkerung. Aber keine normalen Schmerzen, sondern chronisch. Also täglich. Und das betrifft längst nicht nur alte Menschen. Sondern auch Jüngere. In Mainz läuft dazu gerade eine Studie, die solchen Menschen früher und besser helfen soll...