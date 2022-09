Schloss Engers am Rheinufer in Neuwied ist ein Ort, an dem sich seit Jahren Weltklassemusikerinnen und -musiker und junge Leute, die noch Profis werden wollen, die Klinke in die Hand geben. Jetzt soll aus dem Schloss ein Zentrum der musikalischen Bildung werden - also auch für Amateure geöffnet werden. Das gaben das Kulturministerium die Landesstiftung Villa Musica und die Landesmusikakademie bekannt. mehr...