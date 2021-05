Trotz des sommerlichen Intermezzos haben sich die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz an die Corona-Regeln gehalten. Seit Sonntag gelten Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene nicht mehr.

Sommerliches Wetter mit Höchstwerten von bis zu 30 Grad hat in Rheinland-Pfalz zahlreiche Menschen ins Freie gelockt. Größere Probleme oder Verstöße gegen die derzeit geltenden Corona-Regeln habe es bis zum frühen Sonntagmittag aber nicht gegeben, teilten die Polizeipräsidien mit. Es sei viel los, aber es gehe gesittet zu. Die Regeln fänden nach wie vor Akzeptanz, sagte ein Polizeisprecher aus Mainz.

Wer schon vollständig geimpft oder von einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 genesen ist, kann sich seit Sonntag wieder unbeschwerter mit anderen Menschen treffen. Wenn sich nur vollständig Geimpfte oder Genesene verabreden, zum Beispiel zum Abendessen oder Feiern, geht das künftig in beliebiger Zahl. Für sie gelten zudem Ausgangsbeschränkungen wie die nächtliche Ausgangssperre nicht mehr.

Vollständig geimpft sind laut Robert Koch-Institut allerdings erst etwas mehr als 442.000 Rheinland-Pfälzer - etwa zehn Prozent.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Dreyer: In Rheinland-Pfalz gelten die Ausnahmen bereits

"In Rheinland-Pfalz gelten vergleichbare Regelungen bereits seit dem 24. April", hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bereits zuvor gesagt. Für Geimpfte und Genesene gibt es bereits Ausnahmen von der Testpflicht und der Absonderungspflicht nach der Einreise aus einem Risikogebiet.

Geimpft oder genesen - Was heißt das? Als vollständig geimpft gilt nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission derzeit, wer vor 14 Tagen die zweite Impfung bekommen hat und keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweist. Als genesen gelten laut Verordnung jene Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden haben - und dies mit einem positiven PCR-Labortest nachweisen können, der mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist. Menschen, deren Erkrankung länger als sechs Monate zurückliegt, gelten im Sinn der Verordnung nicht als genesen.

Rheinland-Pfalz will Dokument für Genesene

In einer Protokollnotiz zur Verordnung fordert Rheinland-Pfalz - wie Thüringen - von der Bundesregierung, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ein Genesenen-Nachweis als einfaches Dokument von den behandelnden Ärzten ausgestellt werden kann. Sonst könne es zu erheblichen Unsicherheiten und Verwirrung kommen, hieß es.

Rheinland-Pfalz lockert von Mittwoch an die Corona-Regeln in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Der gesamte Handel kann dann wieder öffnen, es gelten die gleichen Bedingungen wie in den Lebensmittelgeschäften. Zudem soll die Vermietung von Ferienwohnungen und die Übernachtung in Wohnmobilen mit eigenen sanitären Anlagen wieder möglich sein.