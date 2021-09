Nicht mehr die ganze Klasse soll in Quarantäne

per Mail teilen

Was passiert, wenn ein Schüler oder eine Schülerin in der Klasse Corona hat? Die Gesundheitsminister von Bund und Länder haben sich am Montagabend auf einheitliche Regeln geeinigt.

Oberstes Ziel bei den Beratungen war, die Schulen weiter offen zu halten - auch wenn die Infektionszahlen im Herbst erwartungsgemäß steigen werden. Daher haben die Gesundheitsminister von Bund und Länder sich nun darauf geeinigt, dass nicht mehr die ganze Klasse zu Hause bleiben muss, wenn es einen Coronafall gibt. Nur noch die engen Kontaktpersonen, also etwa der Sitznachbar oder die beste Freundin, müssen sich vorsichtshalber auch in Quarantäne begeben. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte: "Unser gemeinsames Ziel ist, im neuen Schuljahr so viel Präsenzunterricht wie möglich zu garantieren - bei bestmöglichem Infektionsschutz für alle."

Quarantäneregeln an Schulen werden gelockert

Die Kinder, die engen Kontakt zu einem infizierten Mitschüler hatten, sollen sich schon nach fünf Tagen Isolation frei testen können. Wer einen negativen PCR-Test oder Antigenschnelltest vorweisen kann, darf dann wieder in die Schule kommen. Geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler würden von Test- und Quarantänepflicht komplett ausgenommen, sagte Holetschek.

Bei Corona-Infektion soll mehr getestet werden

Außerdem soll im Falle einer Corona-Infektion in einer Klasse vorübergehend mehr getestet werden. Im Normalfall sind zwei Tests vorgeschrieben, dann sollen die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte öfter getestet werden.

Von verschiedenen Seiten hatte es in den vergangenen Tagen Kritik an den bisherigen Quarantäneregeln gegeben. Sie waren nicht nur in jedem Bundesland anders, sondern auch im einzelnen Bundesland selbst.

Unterschiedliche Quarantäneregeln lösten Verunsicherung aus

In Rheinland-Pfalz kritisierten Eltern, Schüler und auch die Lehrkräfte, dass die Quarantäne an den Schulen ganz unterschiedlich gehandhabt wurde. Die Regeln für die Schulen legt bisher jedes Gesundheitsamt selbst fest, das soll nun auch in Rheinland-Pfalz vereinheitlicht werden. Offenbar sollen die Gesundheitsämter aber auch weiterhin Einfluss nehmen können, wenn es die Infektionslage erfordert.

In Rheinland-Pfalz wird sich am Dienstag der Ministerrat mit der Einigung der Gesundheitsminister befassen. Nach SWR-Informationen wird Rheinland-Pfalz den Empfehlungen der Gesundheitsminister folgen und einheitliche Quarantäneregeln für Schulen einführen.