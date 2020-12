per Mail teilen

Seit heute gelten in Rheinland-Pfalz neue Corona-Quarantäneregeln. Sie sehen im Kern vor, dass man selbstständig in Quarantäne geht und nicht mehr auf die Anordnung eines Gesundheitsamts wartet. Das gilt für alle, die positiv getestet wurden, die in Kontakt mit Corona-positiven waren, oder die Symptome haben.