Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ging es auch darum, den Katastrophenschutz in RLP besser aufzustellen. Ein Teil dieser Strategie sind neue Hubschrauber. Mit ihren Seilwinden können nun Menschen in Not gerettet werden. Auch die Bekämpfung von Waldbränden mit Löschwasser ist möglich. Stationiert werden die Helikopter in Winningen an der Mosel bei Koblenz. Geübt wurde aber schon am Mittwoch in Mainz.