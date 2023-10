Neugründung einer Wagenknecht-Partei

per Mail teilen

Der bisher einzige Bundestagsabgeordnete der Linken aus Rheinland-Pfalz, Alexander Ulrich, ist aus der Partei ausgetreten. Wie Ulrich mitteilte, schließt er sich dem neuen Bündnis von Sahra Wagenknecht an. Sie hat am Montag in Berlin ihren Verein vorgestellt, aus dem dann eine neue Partei entstehen soll.