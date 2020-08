per Mail teilen

Im Kampf gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus soll in Rheinland-Pfalz eine Meldestelle helfen. Angedockt wird sie an die landesweit aktive Beratungsstelle m*power.

Die Meldestelle für rassistische und menschenfeindliche Angriffe nimmt am 1. September ihre Arbeit auf. Die bei der Betroffenenberatung m*power in Koblenz angesiedelte Einrichtung soll Hinweise von Betroffenen und Zeugen sammeln und auswerten. Opfer von Anfeindungen oder tätlichen Übergriffen können an Berater vermittelt werden.

170.000 Euro vom Land

Mit der neuen Anlaufstelle wolle das Land eine "Lücke schließen", die es trotz zahlreicher Hilfen noch gebe, sagte Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) am Montag zum Start des Angebots. Die Meldestelle soll landesweit Fälle dokumentieren, in denen Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion, ihres Geschlechts, ihrer sozialen Gruppe, politischer Einstellungen oder wegen einer Behinderung Opfer von Hass und Anfeindungen werden. Fälle können dabei auch über die neue Internet-Plattform meldestelle-rlp.de angezeigt werden.

"Für die Betroffenen ist es wichtig, dass Übergriffe öffentlich gemacht werden", sagte Spiegel. "Mit der neuen Meldestelle wollen wir ein genaueres Bild über solche Vorfälle erhalten und gleichzeitig den Betroffenen eine zentrale Anlaufstelle bieten." Die Koppelung von Melde- und Beratungsstelle sei bundesweit einmalig. Das Land bezuschusst die Meldestelle jährlich mit 170.000 Euro.

Anhaltende verbale und tätliche Angriffe

Von Koblenz aus hatte m*power bereits 2017 die Arbeit für Betroffene aufgenommen. Die Opfer von Anfeindungen würden oft über eine längere Zeit betreut, sagte der Leiter der Stelle, Rolf Knieper. Ein Teil der Hilfesuchenden sei durch anhaltende verbale oder tätliche Angriffe traumatisiert.

Im vergangenen Jahr seien insgesamt 96 Fälle betreut worden. Davon seien 43 Personen rassistisch motivierten Attacken ausgesetzt gewesen, in 18 Fällen sei es um massive Übergriffe durch politische Gegner und in 17 Fällen um antisemitische Anfeindungen gegangen. "Das ist die Spitze des Eisbergs", sagte Knieper.