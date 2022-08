Zweibrücken: Telefonbetrügerin gibt sich als Ärztin aus

Am Montag sind in Zweibrücken und in Biederhausen (Kreis Südwestpfalz) fünf Senioren von Telefonbetrügern angerufen worden. Die Betrüger forderten Geld für Medikamente.

Immer wieder versuchen Telefonbetrüger mit neuen Methoden an das Geld von anderen Menschen zu kommen. Die Polizei in Zweibrücken berichtet nun über eine Methode, die zuletzt im Frühjahr im Westen der Pfalz verstärkt aufgetreten war.

Schock-Anrufe bei Senioren in Zweibrücken

Am Montag hat eine unbekannte Frau bei insgesamt fünf Seniorinnen und Senioren in Zweibrücken und Biederhausen angerufen. Sie behauptete, dass sie Ärztin im Krankenhaus in Pirmasens sei. Der Sohn bzw. die Tochter der Angerufenen würden dort behandelt. Sie nannte den Angerufenen unterschiedliche Gründe für den Krankenhausaufenthalt. Mal war es ein Unfall, dann eine Corona-Infektion oder ein Herzinfarkt. Zur Behandlung sei ein Medikament aus der Schweiz erforderlich. Dieses würde 5.000 Euro kosten.

Alle Angerufenen reagierten vernünftig und beendeten das Gespräch nach Angaben der Polizei spätestens hier. "Ein Schaden entstand in keinem einzigen Fall", so die Polizei.

Mann in Kaiserslautern übergibt nach Schockanruf Geld

In Bruchmühlbach-Miesau ist ein 88-Jähriger auf einen Betrug am Telefon reingefallen. Der Mann hatte einen Anruf von angeblichen Polizisten erhalten. Sie behaupteten, die Tochter des Mannes habe einen Unfall gehabt, bei dem ein Mensch verstorben sei. Sie sitze im Gefängnis und könne nur gegen eine Kaution freigelassen werden. Der Mann habe in seiner Aufregung den Betrug nicht erkannt und wenig später an seiner Haustür einem Mann eine fünfstellige Summer übergeben. Erst danach sei der Mann auf die Idee gekommen seine Tochter anzurufen.

Das rät die Polizei bei Enkeltrick und Co.

Die Polizei rät immer wieder, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen. Es macht immer Sinn direkt bei einem Familienmitglied unter der bekannten Telefonnummer nachzufragen, ob er oder sie wirklich in einer Notsituation ist. Außerdem sollte niemals Geld an unbekannte Personen übergeben werden.