Sinkende Inzidenzen und steigende Impfzahlen bilden die Grundlage für weitere Öffnungsschritte, die Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) heute bekannt geben will.

Schon ab Ende nächster Woche könnten private Feiern wieder stattfinden dürfen. Unter welchen Schutzmaßnahmen und mit wie vielen Personen - das wird die Ministerpräsidentin heute auf einer Pressekonferenz ab 14:00 Uhr erläutern. Ein zweiter Öffnungsschritt soll Anfang Juli folgen. Bereits Anfang Juni waren etliche Corona-Regeln gelockert worden.

Ferienprogramme für rheinland-pfälzische Kinder und Jugendliche

Vergangene Woche hatte die Ministerpräsidentin auch Lockerungen für Kulturveranstaltungen in Aussicht gestellt. Außerdem seien Förderprogramme für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien geplant, in denen nicht nur Schulstoff gelernt und wiederholt werden soll, sondern auch Angebote zur Freizeitgestaltung gemacht werden sollen. Mit dem "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona" hatte der Bund zwei Milliarden Euro für die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen nach der Pandemie zur Verfügung gestellt.