Bätzing-Lichtenthäler wird neue Landesvorsitzende beim Weißen Ring

Die Chefin der rheinland-pfälzischen SPD-Landtagsfraktion, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, ist neue Landesvorsitzende der Opferschutz-Organisation "Weißer Ring". Die 47-Jährige wurde bereits am Sonntag in das Amt gewählt, wie der Verband am Montag mitteilte. Die frühere rheinland-pfälzische Gesundheits- und Sozialministerin ist die Nachfolgerin des ehemaligen Landessozialamts-Präsidenten Werner Keggenhoff, der im Sommer 2021 verstorben war. Bätzing-Lichtenthäler sagte, sie freue sich darauf, den Verband gemeinsam mit den Außenstellen und dem Landesvorstand voranzubringen. Der "Weiße Ring" berät seit mehr als 40 Jahren Kriminalitätsopfer und bietet ihnen Unterstützung bei Behörden- und Gerichtsterminen an. Im Landesverband Rheinland-Pfalz mit seinen 27 Außenstellen engagieren sich rund 185 Ehrenamtliche. Vor allem Opfer von häuslicher Gewalt sowie anderer Fälle von Körperverletzungen und Sexualdelikten werden von den Mitarbeitern betreut.