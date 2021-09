Die wichtigsten Antworten zum Führerscheintausch

Bis Anfang 2033 sollen nur noch EU-einheitliche und fälschungssichere Führerscheine im Umlauf sein. Dafür gelten schon jetzt Fristen. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Mehrere Städte und Kreise in Rheinland-Pfalz haben wegen des tausendfachen Umtauschs alter Führerscheine bereits das Personal in den Führerscheinstellen aufgestockt, weil sie mit mehr Arbeit rechnen. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben. Der Umtausch ist verpflichtend und passiert gestaffelt.

Warum müssen die Führerscheine umgetauscht werden?

In der Europäischen Union sollen bis Anfang 2033 sollen nur noch einheitliche und fälschungssichere Führerscheine im Umlauf sein. Außerdem sollen alle Führerscheine künftig in einem zentralen Register erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden.

Wie lange ist der neue Führerschein gültig?

Die Fahrerlaubnis gilt auch künftig unbefristet. Es ist keine neue Prüfung nötig. Die neu ausgestellten Führerscheine sind allerdings nur noch 15 Jahre gültig. Dann muss wieder ein neuer Führerschein beantragt werden.

Wie viele Führerscheine sind betroffen?

Es geht um gigantische Zahlen. Das Bundesverkehrsministerium geht davon aus, dass rund 42 Millionen Führerscheine umzutauschen sind. Insgesamt gibt es etwa 15 Millionen Papier-Führerscheine und rund 28 Millionen Führerscheine im Scheckkartenformat in Deutschland. Der Umtausch passiert gestaffelt und muss bis zum 19. Januar 2033 abgeschlossen sein. Ein Gesetz regelt, welche Führerscheininhaber wann an der Reihe sind sind. Damit will der Staat den Umtausch zeitlich entzerren und einen großen Ansturm auf die Behörden mit langen Wartezeiten verhindern.

* Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind Geburtsjahr des

Fahrerlaubnisinhabers Tag, bis zu dem der

Führerschein umgetauscht sein muss Vor 1953 19. Januar 2033 1953 bis 1958 19. Januar 2022 1959 bis 1964 19. Januar 2023 1965 bis 1970 19. Januar 2024 1971 oder später 19. Januar 2025

* Führerscheine, die ab 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind Ausstellungsjahr Tag, bis zu dem der

Führerschein umgetauscht sein muss 1999 bis 2001 19. Januar 2026 2002 bis 2004 19. Januar 2027 2005 bis 2007 19. Januar 2028 2008 19. Januar 2029 2009 19. Januar 2030 2010 19. Januar 2031 2011 19. Januar 2032 2012 bis 18. Januar 2013 19. Januar 2033

Wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus?

Die Behörden auch in Rheinland-Pfalz stehen in den kommenden elf Jahren vor einer großen Herausforderung. Eine konkrete Zahl um wie viele Führerscheine es im Land geht, gibt es nicht. Einige Städte haben dem SWR aber grobe Schätzungen gegeben. In der Landeshauptstadt Mainz könnten mehr als 110.000 Führerscheine zum Umtausch anstehen. In Ludwigshafen sind es geschätzt 86.000, in Koblenz etwa 73.000. Rechnerisch müssten dann zum Beispiel in Mainz in den kommenden elf Jahren fast 200 Führerscheine pro Woche umgetauscht werden.

Wie sind die Kommunen vorbereitet?

Zuständig sind die örtlichen Führerscheinstellen. Einige Städte und Kreise in Rheinland-Pfalz haben das Personal dort aufgestockt. Das hat eine SWR-Umfrage im Land ergeben. In Trier wurden zum Beispiel zwei Vollzeitkräfte mit befristeten Verträgen eingestellt. Ludwigshafen hat 1,5 Stellen neu geschaffen. Städte wie Mainz, Koblenz, Kaiserslautern und Trier melden bereits, dass die Zahl der Anträge auf einen Umtausch des Führerscheins steigt. Ihr Rat ist, sich rechtzeitig zu kümmern. Die Wartezeit auf einen Termin liegt aktuell je nach Stadt zwischen zwei und sechs Wochen.

Werde ich angeschrieben oder muss ich mich selbst kümmern?

Die Führerscheininhaber können sich nicht darauf verlassen, dass sie kontaktiert werden. Die Stadt Koblenz hat alle Betroffenen, für die im kommenden Januar die Frist abläuft, schriftlich über die Umtauschpflicht informiert. Auch die später anstehenden Jahrgänge sollen in Koblenz benachrichtigt werden. Ein Standard ist das aber nicht. Die Führerscheininhaber müssen selbst aktiv werden, heißt es beim rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium. Den 42 Führerscheinstellen bei den Kreis- und Stadtverwaltungen sind laut Ministerium Plakate und Flyer zur Verfügung gestellt worden, damit über die Umtauschpflicht informiert werden kann.

Wer ist als erstes vom Umtausch betroffen?

Die erste Umtauschfrist endet am 19. Januar 2022. Die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 müssen dann ihren alten Führerschein umgetauscht haben. In den kommenden Jahren geht es gestaffelt weiter. Der Umtausch erfolgt zunächst nach Geburtsjahr und später nach Ausstellungsjahr. Bei Führerscheinen die bis einschließlich 31.Dezember 1998 ausgestellt wurden ist das Geburtsjahr maßgeblich. Bei Führerscheinen, die ab dem 1. Januar 1999 ausgestellt wurden, zählt das Ausstellungsjahr. Eine Ausnahme gilt für alle die vor 1953 geboren sind. Sie müssen den Führerschein erst bis zum 19. Januar 2033 umgetauscht haben. Ein freiwilliger Umtausch ist auch vor den jeweiligen Fristen jederzeit möglich. Um nichts kümmern müssen sich nur die Führerscheininhaber, deren Fahrerlaubnis ab dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde. Für sie gibt es keine Pflicht zum Umtausch.

Welche Unterlagen sind für den Umtausch nötig?

Auto- und Motorradfahrer benötigen Personalausweis oder Reisepass, den aktuellen Führerschein und ein biometrisches Passbild. Für den Antrag sind keine neue Prüfung, kein Gesundheitscheck und auch kein Nachweis über einen Erste-Hilfe-Kurs nötig. Wurde der bisherige Führerschein nicht durch die örtliche Führerscheinstelle ausgestellt, wird zusätzlich eine sogenannte Karteikartenabschrift der Behörde gebraucht, die seinerzeit den Führerschein ausgestellt hatte.

Wie teuer ist der Umtausch?

Die Gebühr für den Umtausch in einen EU-Führerschein beträgt laut rheinland-pfälzischem Verkehrsministerium in der Regel 25 Euro 30. Dazu kommen die Kosten für das biometrische Passfoto.

Was droht, wenn ich den Führerschein nicht umtausche?

Wer als Auto- oder Motorradfahrer mit einem veralteten Führerschein erwischt wird, muss mit einem Verwarnungsgeld von 10 Euro rechnen. Eine Straftat ist es nicht. Anders sieht das bei Lkw- und Busführerscheinen aus. Auch im Ausland kann es laut ADAC Probleme geben, wenn man mit einem veralteten Führerschein erwischt wird.

Darf ich meine alten Lappen behalten?

Ja. Der alte Führerschein wird von der Führerscheinstelle entwertet und kann dann wieder mitgenommen werden.