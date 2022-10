Neue Deutsche Weinkönigin: Katrin Lang aus Baden

per Mail teilen

Die neue Deutsche Weinkönigin heißt Katrin Lang und kommt aus dem Weinanbaugebiet Baden in Baden-Württemberg. Die 23-Jährige setzte sich im Finale im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße gegen vier Mitbewerberinnen aus Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt durch. Neue Weinprinzessinnen sind Juliane Schäfer aus Rheinhessen und Luise Böhme aus dem Anbaugebiet Saale-Unstrut. Erstmals kam es bei der Wahl auf die Zuschauerinnen und Zuschauer an - diese konnten im Finale mitentscheiden.