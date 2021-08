per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung wird heute darüber informieren, wie sie die Corona-Beschlüsse der Ministerpräsidenten-Konferenz vom 10. August umsetzen will.

Das Kabinett wird heute unter anderem über eine neue Corona-Verordnung beraten, die ab Montag gelten soll. Darin wird rechtlich festgelegt, welche Maßnahmen ergriffen werden und welche Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz gelten.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Drinnen Testpflicht bei Inzidenz ab 35

Geplant ist laut Landesregierung eine Testpflicht bei Aktivitäten in Innenräumen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 - und zwar für nicht geimpfte oder nicht genesene Menschen.

Das gilt dann beispielsweise für das Essen in Restaurants, den Besuch beim Friseur, in Fitnessstudios und in Hotels. Welche Ausnahmen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 möglich sind, ist noch offen.

Während beispielsweise Baden-Württemberg die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz aus der Corona-Verordnung gestrichen hat, setzt Rheinland-Pfalz weiterhin auf einen neuen, bundeseinheitlichen Warnwert.

Wie geht es im Wintersemester weiter an den Hochschulen in Rheinland-Pfalz?

Außerdem will die Landesregierung darüber informieren, wie das Wintersemester an den rheinland-pfälzischen Hochschulen aussehen soll. Es soll wieder mehr Lehrveranstaltungen in Präsenz geben.