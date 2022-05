Corona-Verordnung verlängert - mit Änderung bei Maskenpflicht

Die Verlängerung der Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz tritt heute in Kraft. So gilt weiter eine Maskenpflicht in Arztpraxen, Krankenhäusern sowie Bussen und Bahnen. In einem anderen Bereich entfällt sie weitgehend.

In Alten- und Pflegeheimen sind in den meisten Fällen ab heute Masken nicht mehr Pflicht, teilte das Sozialministerium dem SWR mit. Lediglich bei Kontakten mit einem Abstand von unter 1,5 Metern zu den Bewohnern müssen Mitarbeiter und Besucher weiterhin eine Maske tragen. Testpflicht in Krankenhäusern bleibt bestehen Ein anderes Thema ist die Testpflicht. Sie bleibt für Besucher sowohl in Krankenhäusern als auch Alten- und Pflegeheimen ohne Ausnahmen bestehen. Das heißt: Besucher müssen weiterhin vor dem Betreten der Einrichtung einen negativen Corona-Test vorlegen. Diese Regelungen gelten nach Auskunft von Gesundheits- und Sozialministerium zunächst bis Ende Juni.