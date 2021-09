Ab Montag neue Quarantäne-Regeln in Kitas in RLP

In Rheinland-Pfalz gelten in Kindertagesstätten ab Montag, 6. September, neue Quarantäneregeln bei einem positiven Coronafall in der Gruppe. Die entsprechende Verordnung sei laut Gesundheitsministerium geändert worden.

Demnach müssen Kita-Kinder mit einer Corona-Infektion weiterhin unverzüglich in Quarantäne. Neu ist, dass die anderen Kinder aus der Betreuungsgruppe nur dann ebenfalls in Quarantäne müssen, wenn ein PCR-Test positiv ausfällt. Kinder, bei denen der Test negativ ausfällt, können also weiterhin die Kita besuchen. Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog. Diese Regelung gilt landesweit einheitlich. Bisher hat das jeweils zuständige Gesundheitsamt individuell festgelegt, wie die Kitas vorzugehen haben und welche Kinder in Quarantäne müssen. Neue Regeln wohl auch in Schulen Nach Auskunft des Gesundheitsministeriums sind auch für Schulen einheitliche Regeln geplant. Sie sollen im Lauf der kommenden Woche verabschiedet werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Philologenverband Rheinland-Pfalz hatten zuvor fehlende Transparenz bei den Quarantäne-Regeln beklagt. Steigende Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen Das Coronavirus breitet sich unterdessen zunehmend unter jungen Menschen aus. Während die 7-Tage-Inzidenz der gesamten Bevölkerung im Land bei 95,4 liegt, hat sie bei den unter 20-Jährigen schon 216,3 erreicht (Stand 4.9.). Diese Entwicklung dürfte sich auch bald in den Schulen und Kitas bemerkbar machen.