Nachdem die Hochwasserkatastrophe die Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler in den vergangenen zwei Nächten wach gehalten hat, ist es in dieser Nacht relativ ruhig geblieben. SWR-Reporter Michael Claus, berichtet, dass der Wasserstand langsam zurückgeht und das Ausmaß der Zerstörung sichtbar wird. mehr...