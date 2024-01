Wie geht der Ausbau der Windenergie in Rheinland-Pfalz voran? Und wie viele Windräder wurden bundesweit im vergangenen Jahr neu gebaut?

In Rheinland-Pfalz wurden im vergangenen Jahr 33 neue Windkraftanlagen gebaut - mit einer Leistung von 139 Megawatt (MW). Das entspricht einem Anteil von vier Prozent am Gesamtneubau in Deutschland. Da sechs Anlagen zurückgebaut wurden, lag der Nettozubau bei 128 Megawatt. Das liegt deutlich hinter den Zielen der Landesregierung: Sie will laut Koalitionsvertrag jährlich Windenergie mit einer Leistung von 500 Megawatt ausbauen. Im bundesweiten Vergleich des Windkraftzubaus rangiert Rheinland-Pfalz für vergangenes Jahr auf Platz sieben.

Im Vergleich zu 2022 wurde jedoch mehr Anlagen neu gebaut. 2022 waren es nach früheren Angaben des Energieministeriums in Mainz insgesamt 18 neue Anlagen gewesen.

Insgesamt drehten sich in Rheinland-Pfalz zum Jahresende 1.780 Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 4.000 Megawatt. Das sind nach Angaben der Branchenverbände sieben Prozent des bundesweiten Anlagebestandes.

Bundesweit 745 neue Windräder 2023

Insgesamt wurden in Deutschland im vergangenen Jahr 745 neue Windenergieanlagen an Land errichtet - mit 3.567 Megawatt Leistung. Der Gesamtbestand an Windrädern in Deutschland steigt damit auf 28.677 Anlagen an. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der Deutschen WindGuard im Auftrag des Bundesverbands WindEnergie e.V. (BWE) und des Verbands für den Energieanlagenbau (VDMA Power Systems).

Verbände fordern "Klarheit und Planbarkeit" in Energiepolitik

"Wir sehen im vergangenen Jahr Rekorde bei den Neugenehmigungen ebenso wie bei den Zuschlägen", sagt die BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek. Sie fordert Gesetze, die "langfristig, auch über diese Legislaturperiode hinaus, Klarheit und Planbarkeit schafften". Dann könne die Windenergiebranche auch ihr Potenzial als Wirtschaftssektor entfalten und zu einer sicheren Energieversorgung beitragen. Die Verbände mahnen die möglichst schnelle Umsetzung weiterer, bereits angekündigter Maßnahmen zur Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie an.

Zahl der Genehmigungen in RLP auf Rekordhoch

Die Zahl der Genehmigungen für Windkraftanlagen hat sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr im Land fast verdoppelt. Laut Energieministerium wurden weitere 85 Anlagen mit einer Leistung von 450 Megawatt schon genehmigt, bei 257 Anlagen laufe das Genehmigungsverfahren. Immer mehr Kommunen realisierten, dass Windenergieanlagen eine wichtige Einnahmequelle sein könnten, sagte Energieministerin Katrin Eder (Grüne).

Deutschlandweit waren es 1.466. Damit wurden laut Bundeswirtschaftsministerium im vergangenen Jahr so viele Windrad-Genehmigungen erteilt wie seit 2016 nicht mehr. Seit knapp einem Jahr gilt ein neues Bundesgesetz, das den Ausbau von Windkraft vereinfachen soll.