Vor wenigen Wochen war Klimaschutz noch das beherrschende Thema, seit einiger Zeit aber überlagert Corona alles. Die Aktivisten von Fridays for Future wollen nun wieder mehr Aufmerksamkeit erreichen und rufen zum globalen Online-Streiktag auf. Die Corona-Krise ist eine Herausforderung für die Bewegung, könnte aber auch eine Chance sein, so Wissenschaftler.

Ein altes Bettlaken, etwas Farbe und ein Handy: Mehr braucht Maurice Conrad nicht für seinen Protest. Seit Jahren ist er bei Fridays for Future aktiv. Im Hinterhof seines Elternhauses in Mainz zieht er die letzten Pinselstriche. "Earth is still on fire", prangt auf dem Banner, das er im Vorgarten an den Zaun hängt. Und darunter "#NetzstreikfürsKlima". Denn das Foto postet er auf Instagram. Im Internet. Dort, wo in Zeiten des Corona-Kontaktverbots der fünfte globale Streiktag der Klimabewegung stattfindet.

Zur Erinnerung: 100.000 Menschen waren im September 2019 beim Höhepunkt der Proteste in Berlin auf der Straße, 70.000 in Hamburg, 40.000 in München. Conrad ist zuversichtlich: "Die haben wir im Wesentlichen auch übers Internet mobilisiert. Wenn jetzt alle zu Hause sind und #stayathome leben, warum sollten wir da nicht wieder genauso viele Menschen erreichen können?"

Herausforderung Filterblase

Statt vorm Brandenburger Tor gibt es Aktionen und Reden auf Youtube. Klimaforscherinnen und Klimaforscher von Scientists For Future, Künstler wie Clueso oder Schauspielerinnen wie Katja Riemann sollen im Live-Stream auftreten. Wie Maurice Conrad in Mainz stellen weltweit Klimaaktivisten Fotos ihrer Protest-Plakate ins Netz. Mehr als 60 davon hat die Mainzer Ortsgruppe auch per Post nach Berlin geschickt. Um Infektionen auszuschließen, so die Veranstalter, sollen sie dort 72 Stunden versiegelt bleiben. Dann werden sie mit vielen anderen Plakaten im Berliner Regierungsviertel aufgestellt.

Ähnliche Aktionen soll es in Hamburg, München oder Stuttgart geben. "Momentan scheint es so, als würde die Bewegung es aus den sozialen Netzwerken auch in die Massenmedien beziehungsweise traditionellen Medien schaffen", sagt Dr. Evelyn Bytzek, Wissenschaftlerin mit Forschungsschwerpunkt politische Kommunikation an der Uni Koblenz/Landau. "Und so erreichen sie auch Menschen außerhalb ihrer Filterblase. Ob das in dem gleichen Maße funktioniert wie vor Corona, ist aber eher unwahrscheinlich."

Aus der Corona-Krise lernen

Kurz vorm Online-Streiktag meldet sich auch die Initiatorin der Bewegung, Greta Thunberg, zurück: "Wir müssen die Corona-Pandemie gleichzeitig mit dem Klima- und Umweltnotstand angehen", sagte sie bereits Mittwoch zum "Earth Day". In Stockholm verbreitet via Youtube. Und auch viele Forscher sehen in der Corona-Krise nicht das Ende der Bewegung.

"Für Fridays for Future ist der Umgang mit der Corona-Krise eine Art Blaupause auch für die Klimakrise: Plötzlich sind alle Menschen direkt betroffen", sagt Julia Zilles. Für das Institut für Protest- und Bewegungsforschung forscht die Wissenschaftlerin aus Göttingen zum Thema für Umweltproteste. "Und aus Sicht der Bewegung sollte das in Sachen Klima zukünftig genauso sein und die Politik müsste ebenso handeln: Beispielsweise mehr auf Klimaforscher hören, so wie es jetzt mit den Virologen der Fall ist." Auch ungewollte Nebenaspekte der Corona-Krise könnten den Umweltaktivisten in die Hände spielen: weniger Flugzeuge, weniger Straßenverkehr. Doch Prognosen, ob der Klimaschutz nach der Krise tatsächlich mehr Gehör findet, fallen Forschern schwer.

Wirtschafts- contra Umweltinteressen

Es gibt auch Anzeichen, die klar dagegen sprechen, dass das Thema Klimaschutz nach Corona wieder mehr Gewicht bekommt. So hat das Land Baden-Württemberg beispielsweise gerade darum gebeten, Fahrverbote für Dieselfahrzeuge zu verschieben. Und auch die verschärften Düngeregelungen für die Landwirtschaft zur Umsetzung der EG-Nitratrichtlinie müssen warten. "Denn aktuell stehen unsere Bauern angesichts der Corona-Pandemie vor zusätzlichen Herausforderungen", schreibt das Bundeslandwirtschaftsministerium.

Wirtschaftsaspekte stünden jetzt zwar kurzfristig im Vordergrund, doch langfristig könnte es trotzdem Chancen geben, glaubt Politologin Bytzek: "Auch aus der Wirtschafts-Perspektive kann man zu dem Schluss kommen, dass es beispielsweise mit der Digitalisierung in der Krise gut geklappt hat. Und dass deswegen in Zukunft möglicherweise das ein oder andere Meeting digital stattfindet, also ohne Dienstreise. Das zieht dann wiederum auch Klimaaspekte nach sich."

Mit Klimaschutz die Konjunktur ankurbeln

In einem offenen Brief fordern mehr als 180 Organisationen und Unternehmen sowie die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, ein Klima-Konjunkturpaket zur wirtschaftlichen Wiederbelebung nach der Coronakrise. Sie rufen die Bundesregierung dazu auf, "unbedingt an den Klimazielen festzuhalten". Und auch der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, Dieter Kempf, forderte mittelfristig ein solches "Klima-Konjunkturpaket".

Maurice Conrad von FridaysForFuture Mainz SWR Stephan Lenhardt

Corona löst keine Klimaprobleme

Protest-Forscherin Zilles glaubt nicht, dass Corona das Ende von FridaysforFuture ist. Forschungen hätten gezeigt, dass die Motivation der Aktivisten sehr authentisch sei. Und: "Corona löst keine Klima-Probleme." Auch das Wetter spielt den Online-Streikenden in die Karten. Der April ist so trocken wie lange nicht, mit entsprechenden Folgen für Wälder oder die Landwirtschaft. Fridays for Future Aktivist Conrad aus Mainz: "Wir müssen einen Weg finden auch während der Corona-Krise klarzumachen, dass die Klimakrise nicht verschoben ist, sondern dass die größte aller Krisen weiterhin präsent ist."