Jahrelang haben sich im November in Remagen rechtsextreme Gruppierungen versammelt und einen sogenannten Trauermarsch abgehalten. Doch in diesem Jahr sind die Neonazis nicht aufmarschiert - dank eines Bündnisses, das sich für Frieden und Demokratie einsetzt. Einer von diesem Bündnis gegen Neonazis ist Max Gerlach von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Koblenz.