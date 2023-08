7:39 Uhr Voting: Wann macht Ihr Eure Steuererklärung? Heute ist der Tag, an dem Ihr eure Steuererklärung für 2021 schon hättet fertig haben müssen und abgegeben. Aber keine Panik: Die Frist wurde auch in diesem Jahr verlängert, nämlich auf den 30. September. Und weil das ein Samstag ist, habt Ihr in diesem Jahr bis zum 2. Oktober Zeit. Wann macht Ihr Eure Steuererklärung? Immer auf den letzten Drücker! Sobald ich alle Unterlagen zusammen habe Zu spät - ich verpasse regelmäßig die Frist Ich mache gar keine Steuererklärung Abschicken

7:19 Uhr Die Themen in Bund und Welt In Wien wird ein Risikobericht zum ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja vorgestellt. Der österreichische Atomanlagen-Experte Nikolaus Müllner will Risiken und mögliche Folgen einer Kernschmelze in dem AKW aufzeigen. Das Atomkraftwerk Saporischschja war kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine von russischen Truppen besetzt worden. Mehrfach wurde die Notstromleitung wegen Kämpfen in der Nähe gekappt. Dieselaggregate mussten einspringen, um die Kühlung aufrechtzuerhalten. Mit dem heutigen Tag hat die Welt ihre ökologischen Ressourcen für dieses Jahr aufgebraucht. Der Erdüberlastungstag markiert den Zeitpunkt im Jahr, bis zu dem die Menschheit so viele Ressourcen von der Erde beansprucht hat, wie alle Ökosysteme im gesamten Jahr erneuern können. Das bedeutet, die Menschen leben aktuell so, als hätten sie 1,7 Planeten zur Verfügung. Die Berechnung wird jedes Jahr vom Global Footprint Network (GFN) durchgeführt. Der deutsche Erdüberlastungstag war bereits Anfang Mai. Papst Franziskus reist heute zum Weltjugendtag nach Portugal, der gestern in Lissabon begonnen hat. Dort kommt Franziskus mit katholischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen. Außerdem ist ein Besuch des Wallfahrtsortes Fátima geplant. Am Sonntag wird der Papst den Abschlussgottesdienst des Weltjugendtages mitfeiern.

7:16 Uhr In Ludwigshafen gilt neuer Mietspiegel Jetzt habe ich etwas zum Thema "Wohnen" für euch. Konkret betrifft es die Stadt Ludwigshafen. Sie hat den Mietspiegel um rund 11 Prozent erhöht. Demnach liegt die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete seit August bei 7,60 Euro pro Quadratmeter. Auch in Ludwigshafen seien verstärkt Teile der Mittelschicht durch hohe Mieten an der finanziellen Belastungsgrenze angekommen, heißt es. Der Mietspiegel helfe, Klarheit über zulässige Mieten zu schaffen. Er stützt sich auf Daten von rund 3.000 Wohnungen und kann online eingesehen werden. Darüber berichtete SWR4 RLP am 1. August 2023 um 6:30 Uhr

7:03 Uhr Hangrutsch: Heute kommt Gutachter Nach dem Hangrutsch in Vallendar muss geklärt werden, ob die Bewohner wieder in das betroffene Wohnhauses zurück können. Aus Sicherheitsgründen dürfen sie es momentan nicht betreten. Heute sieht sich ein Gutachter die abgesackte Stelle an. Nach Angaben der Struktur- und Genehmigungsdirektion soll er den Hang überprüfen. Außerdem soll geklärt werden, wie sich der Erdrutsch auf das Grundstück direkt über der abgesackten Stelle in Vallendar auswirkt. Darüber berichtete SWR4 RLP am 1. August 2023 um 6:30 Uhr

6:55 Uhr Der 2. August historisch gesehen 1984: Die erste E-Mail nach Deutschland geht auf den Weg. Am folgenden Tag empfängt sie Professor Werner Zorn an der Universität Karlsruhe. Es ist ein Willkommensgruß aus dem US-amerikanischen Wissenschaftsnetz CSNET. 1945: In der Nacht zum 2. August unterzeichnen die Staatsoberhäupter Winston Churchill, Harry Truman und Josef Stalin das Potsdamer Abkommen. Das Protokoll soll die Zukunft Deutschlands nach Ende des Zweiten Weltkrieges regeln. 1870: In London wird die weltweit erste U-Bahn eröffnet.

6:48 Uhr Ludwigshafener OB verlässt die SPD Es war ein ordentlicher Ruck, der da gestern durch die Politik in Ludwigshafen und auch in der Landeshauptstadt ging: Jutta Steinruck, seit 2018 Oberbürgermeisterin der Stadt, gab auf Facebook ihren Parteiaustritt aus der SPD bekannt. Es sei eine persönliche Entscheidung gewiesen, schrieb Steinruck in ihrer Erklärung. Auf die genauen Gründe wolle sie aber nicht eingehen. Auf ihre Arbeit als Oberbürgermeisterin habe der Austritt keine Auswirkungen, versicherte die 60-Jährige. Ludwigshafen Paukenschlag in Ludwigshafener Lokalpolitik Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Steinruck tritt aus SPD aus Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck ist aus der SPD ausgetreten. Das teilte die Politikerin über Facebook mit. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP

6:36 Uhr Sperrung der Eifelstrecke zwischen Trier und Gerolstein Und wir bleiben beim Verkehr - Pendler müssen erneut auf Schienenersatzverkehr entlang der Eifelstrecke zwischen Trier und Gerolstein ausweichen. Die Bahn plant Baumaßnahmen an Tunneln und Überführungen. Seit heute fahren keine Züge der Linie RB22 mehr zwischen Trier und Gerolstein. Die Sperrung soll laut der Deutschen Bahn bis zum frühen Morgen des 21. August andauern. Eifel Schienenersatzverkehr eingerichtet Eifelstrecke zwischen Gerolstein und Trier erneut gesperrt Pendler müssen sich erneut auf Schienenersatzverkehr entlang der Eifelstrecke zwischen Trier und Gerolstein einstellen. Wegen Baumaßnahmen sperrt die Deutsche Bahn die Strecke. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

Es sind Ferien und da dürfen viele von euch ausschlafen. Für diejenigen, die los müssen, gibt es hier den Überblick.

6:06 Uhr Nullfünfer beenden Trainingslager mit Sieg Rund 660 Kilometer Busfahrt liegen heute vor den Profis des FSV Mainz 05, denn nach acht Tagen ist das Trainingslager des Bundesligisten in Schladming (Österreich) gestern Abend zu Ende gegangen. Zum Abschluss gelang den Mainzern ein 4:1-Sieg im Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Am kommenden Samstag treffen die Mainzer im eigenen Stadion noch auf den englischen Premier-League-Club FC Burnley, bevor eine Woche später dann das Spiel in der ersten DFB-Pokalrunde bei Zweitligaaufsteiger SV Elversberg ansteht. Video herunterladen (67 MB | MP4)

6:04 Uhr Droht Technofestival "Nature One" Wetterchaos? Apropos Wetter - wenn ihr Fans des Technofestivals "Nature One" seid und in den Hunsrück fahren wollt am Wochenende - müsst ihr euch laut Vorhersage auf durchwachsenes Wetter vorbereiten. Der Deutsche Wetterdienst hat für Freitag Regen, Schauer und einzelne Gewitter in Rheinland-Pfalz vorhergesagt. Die Witterung der vergangenen Tage habe beim Aufbau bereits erste Spuren hinterlassen, sagte ein Sprecher des Festivals. Zwar habe es "ordentlich geregnet", die Camping-Wiesen seien dennoch in einem guten Zustand. Erwartet werden mehr als 60.000 Besucherinnen und Besucher auf der ehemaligen US-Raketenstation Pydna im Hunsrück.

6:03 Uhr Das Wetter am Mittwoch Bis zu 44 Liter Wasser pro Quadratmeter fielen am Dienstag innerhalb von 24 Stunden in Teilen von Rheinland-Pfalz. In der vergangenen Nacht war es weitgehend trocken, doch freut euch nicht zu früh: Schon jetzt sind neue Schauer angekündigt. Mehr zu den Aussichten hat SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert für uns: Video herunterladen (27,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für Rheinland-Pfalz Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf eine Frau in Sembach im Kreis Kaiserslautern werden heute voraussichtlich die Plädoyers gehalten. Der Ehemann der Getöteten ist vor dem Landgericht Kaiserslautern wegen Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, Anfang Februar dieses Jahres das Auto seiner Frau gerammt und diese mit 14 Schüssen durch die Seitenscheibe ihrer Fahrertür getötet zu haben. Kaiserslautern Am Landgericht Kaiserslautern Im Prozess um den Mord an einer Frau in Sembach werden die Plädoyers gehalten Ein Mann ist wegen Mordes an seiner Ehefrau in Sembach angeklagt worden. Die Tat hat er vor Gericht auch gestanden. Nun folgen in Kaiserslautern die Plädoyers. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Im Hafen von Trier öffnet heute die MS experimenta ihre Türen, um Wissenschaft und Technik erlebbar zu machen. Das Schiff hat bis einschließlich Sonntag, 8.8., täglich von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Allerdings müssen Eintrittskarten vorab online gebucht werden. In Koblenz wird heute der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen, fortgesetzt. Ihnen wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Unter anderem sollen sie die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplant haben.