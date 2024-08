Viel Matsch, aber beste Stimmung beim NATURE ONE

per Mail teilen

Im sonst so beschaulichen Hunsrück donnern an diesem Wochenende die Techno-Beats. Auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna findet das Festival Nature One statt. Seit Mittwoch durften die Fans anreisen und wer früh kam, der hatte alles richtig gemacht. Denn seit Freitagmorgen darf niemand mehr mit Autos oder Wohnmobilen auf das Gelände, der Boden ist zu aufgeweicht. Die wahren Fans lassen sich davon aber nicht aufhalten.