Zehntausende feiern Technoparty

Nach zwei Jahren Corona-Pause zieht es an diesem Wochenende wieder tausende Fans des Festivals NATURE ONE in den Hunsrück. Getanzt und gefeiert wird zu Elektromusik auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun. Rund 60.000 Besucher wollen kommen, die ersten reisten schon am Donnerstag an. mehr...