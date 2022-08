Techno-Festival Nature One beendet

per Mail teilen

Auf der früheren US-Raketenstation Pydna im Hunsrück ist das Techno-Festival Nature One zu Ende gegangen. Das Festival lief laut Polizei weitgehend friedlich. Allerdings fand sie bei mehreren Auto-Kontrollen Drogen. Und am Samstag hatten Leute auf den Campingflächen Feuerwerkskörper gezündet. Rund 50.000 Besucher kamen an den vier Tagen auf das Festival-Gelände.