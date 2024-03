per Mail teilen

Es ist die größte NATO-Übung seit dem Ende des Kalten Krieges: Rund 90.000 Soldatinnen und Soldaten trainieren beim Manöver "Steadfast Defender". Militärkonvois werden ab heute auch durch Rheinland-Pfalz rollen.

Das Szenario für die NATO-Übung ist beängstigend, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine aber nicht mehr so unrealistisch: ein Konflikt mit einem Land oder einer Terrorgruppe mündet in einem Angriff auf alliiertes Territorium, der zur Ausrufung des sogenannten Bündnisfalls nach Artikel 5 des NATO-Vertrags führt. Trainiert werden soll bis Mai insbesondere die Alarmierung und Verlegung von nationalen und multinationalen Landstreitkräften. Immer wieder werden daher Truppenbewegungen auch auf rheinland-pfälzischen Straßen sichtbar sein.

Was ist die NATO? Die NATO wurde 1949 gegründet und steht für "North Atlantic Treaty Organization". Auf deutsch wird sie auch als Atlantisches Bündnis oder als Nordatlantikpakt bezeichnet. Mit Finnlands Beitritt hat die NATO seit April 2023 insgesamt 31 Mitglieder. Seit 1949 sind Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal und die USA dabei. Sie gelten als Gründungsmitglieder. Später traten Griechenland und die Türkei (1952), Deutschland (1955), Spanien (1982), Polen, die tschechische Republik und Ungarn (1999), Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien (2004), Albanien und Kroatien (2009), Montenegro (2017) und Nordmazedonien (2020) bei. Schweden wird demnächst als 32. Mitglied aufgenommen, der Beitritt ist nur noch Formsache. Die NATO-Mitgliedsländer sehen sich als "Wertegemeinschaft freier demokratischer Staaten" und unterstützen sich untereinander, wenn es zu Angriffen oder anderen Bedrohungen kommt. Nato-Bündnisfall nach Artikel 5 In Artikel 5 ist geregelt, dass die Nato-Staaten einen bewaffneten Angriff gegen einen oder mehrere Partner als Angriff gegen alle ansehen. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, Beistand zu leisten. Artikel 5 wurde erst ein einziges Mal aktiviert – nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA.

Ein großer Militärkonvoi mit über 100 Fahrzeugen der Deutsch-Französischen Brigade startet heute auf dem Truppenübungsplatz Baumholder. Zielort ist der 270 Kilometer entfernte Standort Illkirch-Graffenstaden in Frankreich. Der gesamte Konvoi teilt sich nach Angaben der Bundeswehr in mehrere, bis zu drei Kilometer lange Gruppen auf und wird zeitversetzt über Autobahnen und Bundesstraßen in Rheinland-Pfalz fahren.

Genaue Fahrstrecke der Militärfahrzeuge nicht bekannt

Die genaue Fahrstrecke wird "aus Gründen der militärischen Sicherheit" nicht bekannt gegeben. Die Bundeswehr bittet die Verkehrsteilnehmer zwischen dem Truppenübungsplatz in Rheinland-Pfalz und der französisch-deutschen Grenze um erhöhte Aufmerksamkeit.

An der viermonatigen Übung Steadfast Defender beteiligen sich alle 31 NATO-Bündnisländer und Schweden mit insgesamt 90.000 Soldatinnen und Soldaten, über 50 Schiffen und 1.100 Kampffahrzeugen. Der Übungsraum bei Steadfast Defender erstreckt sich von Norwegen bis hin in Länder wie Rumänien. Zudem wird es nach Bundeswehrangaben einen maritimen Übungsanteil mit Verlegung von Kräften aus Nordamerika nach Europa geben.

Bundeswehr stellt 13.000 Soldatinnen und Soldaten

Die "Quadriga 2024" ist der deutsche Beitrag zur NATO-Großübung. Die Bundeswehr nimmt nach eigenen Angaben mit insgesamt bis zu 13.000 Soldatinnen und Soldaten teil. Sie trainieren Alarmierung, die Verlegung an die Außengrenzen der NATO im Nordosten und Südosten sowie das Gefecht. Von Mitte Mai an wird beispielsweise die 10. Panzerdivision auf verschiedenen Wegen Soldaten mit Gefechtsfahrzeugen nach Litauen verlegen und dort in einem Gefecht ihre Fähigkeit zum Kampf zeigen.

"Quadriga ist ein wichtiger Schritt zur Kriegstüchtigkeit mit dem Ziel, einen Gegner abzuschrecken."

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, sprach dabei von einer besonderen Verantwortung Deutschlands in der NATO. "Deutschland ist das Rückgrat der Verteidigung Europas", sagte Deutschlands ranghöchster Soldat. "Die Übung Quadriga ist ein wichtiger Schritt zur Kriegstüchtigkeit mit dem Ziel, einen Gegner abzuschrecken."

Im Juni 2023 hatte die NATO über deutschem Luftraum bereits das großangelegte Luftwaffenmanöver "Air Defender" abgehalten. Es war die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Gründung der NATO vor fast 75 Jahren. An ihr nahmen 250 Flugzeuge und rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Ländern teil.