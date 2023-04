Astronautin werden! Dieser Traum wird nur für wenige Menschen wahr. Dorothy Metcalf-Lindenberger ist eine von ihnen. Sie flog 2010 zur Internationalen Raumstation ISS. Die ehemalige Nasa-Astronautin war am Dienstag zu Besuch an einem Gymnasium in Kaiserslautern. Ihre Botschaft an die Schülerinnen und Schüler: "Träume können nie groß genug sein".