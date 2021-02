per Mail teilen

Der Klimawandel mit häufigerem Starkregen macht es notwendig: Die rheinland-pfälzische Landesregierung investiert weiter in den Hochwasserschutz. Ein Schwerpunkt neben dem Rhein ist dabei die Nahe.

Starke Niederschläge beunruhigten regelmäßig die Bevölkerung an der Nahe, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Montag in Bad Kreuznach beim Startschuss für die Deichertüchtigung eines 2,5 Kilometer langen Deichstücks. "Das ist ein Fluss, der im Vergleich zu seiner Länge ein sehr großes Wassereinzugsgebiet hat, und es kann sich innerhalb weniger Stunden ein Hochwasser entwickeln."

Die Hochwasser 1993 und 1995 hätten große Schäden angerichtet und seien vielen noch in Erinnerung. Die Landesregierung habe in den vergangenen 25 Jahren fast 1,2 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert: Deiche, Polder, Rückhaltebecken und Mauern.

Der rund 8,4 Millionen Euro teure Nahe-Deich-Abschnitt soll bis Ende 2021 technisch überholt sein. Ende dieses Jahres soll der Deichabschnitt im benachbarten Grolsheim fertig gestellt werden. Die nächsten Abschnitte Sponsheim und Gensingen sind im Genehmigungsverfahren.

Kommunen werden finanziell und logistisch unterstützt

"Hochwasser lässt sich aber nicht vollends beherrschen", betonte Höfken. Es müsse zweigleisig gefahren und auch Eigenvorsorge betrieben werden. Das Land fordere seit 2014 ein örtliches Hochwasser- und Starkregenkonzept. Die Kommunen würden dabei fachlich und finanziell vom Land unterstützt. Derzeit seien sie mit rund 1000 örtlichen Hochwasser-Konzepten befasst.

Von den zehn geplanten Rhein-Poldern seien acht bereits fertig, bei den anderen zwei seien Klagen anhängig. Zudem laufe die Planung für die zwei Reserveräume für Extremhochwasser - südlich von Wörth und bei Eich-Guntersblum.