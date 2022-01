Auch in Rheinland-Pfalz muss man sich an vielen Orten als genesen, geimpft oder negativ getestet ausweisen. Wir erklären, welche Möglichkeiten es hierfür gibt.

Nachweise auf Papier, digital oder beides?

Wie erhalte ich einen Genesenennachweis?

Wie lange ist der Genesenennachweis gültig?

Wie erhalte ich einen Impfnachweis?

Wie lange ist der Impfnachweis gültig?

Wie lange sind Schnelltests und PCR-Tests gültig?

Was muss man bei 2G-Plus vorlegen?

2G-Plus: Ausnahmen für Kinder und Jugendliche

Was ist am Arbeitsplatz zu beachten?

In Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich beides erlaubt. Das gilt sowohl für Test- und Genesenen-Nachweise als auch für Impfausweise. In der Praxis bedeutet das beispielsweise, dass man sich weiter mit dem klassischen gelben Heftchen als geimpft ausweisen darf. Gleichzeitig werden natürlich die digitalen Impfzertifikate in der Corona-Warn-, CovPass- oder Luca-App akzeptiert.

Vor dem Hintergrund zunehmender Fälschungen kann es aber sein, dass sich bestimmte Einrichtung – etwa Restaurants – nur mit den als relativ fälschungssicher geltenden digitalen Nachweisen zufriedengeben. Wichtig: Man sollte immer seinen Personalausweis oder Reisepass dabei haben, um beweisen zu können, dass man die auf dem Nachweis genannte Person ist.

Einen Genesenennachweis dürfen alle Personen verlangen, die eine Infektion mit Sars-Cov-2 durchgemacht haben. Bedingung ist, dass man ein positives PCR-Testergebnis vorlegt. Dieses muss mindestens 28 Tage zurückliegen und darf nicht älter als 90 Tage sein.

Ausgestellt werden Genesenennachweise sowohl in Arztpraxen als auch Apotheken. Dort erhält man entweder ein reines Genesenenzertifikat oder ein Genesenenimpfzertifikat - je nachdem, ob man nur genesen oder auch gegen Corona geimpft ist. Beides kann man in die gängigen Corona-Apps hochladen.

Seit dem 15. Januar ist ein Genesenennachweis nur noch drei Monate lang gültig (vorher: sechs Monate). Das Robert Koch-Institut begründet dies mit dem Unterschied zwischen der derzeit vorherrschenden Omikron-Variante und der zuvor verbreiteten Delta-Variante. Ungeimpfte, die von Delta genesen seien, hätten einen herabgesetzten und zeitlich noch stärker begrenzten Schutz vor einer erneuten Infektion mit Omikron, heißt es.

Corona-Impfungen werden zunächst klassisch im gelben Impfausweis vermerkt. Diesen Nachweis kann man dann in vielen Apotheken vorlegen und kostenlos ein sogenanntes Covid-19-Zertifikat in Papierform erhalten. Welche Apotheken Nachweise ausstellen, erfährt man über diese Website. Dieses Zertifikat lädt man dann per QR-Code in die gängigen Corona-Apps hoch. Lässt man sich in einem Impfzentrum impfen, erhält man im Anschluss an jede durchgeführte Impfung ein persönliches Schreiben per E-Mail und/oder Post. Auf diesem findet sich dann der QR-Code des Impfzertifikats.

Ab 1. Februar hat die Vollimmunisierung (zwei Impfdosen) nur noch eine Gültigkeit von neun statt wie bisher zwölf Monaten. Personen, die eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben, gelten ab dem Tag dieser Impfung zwölf Monate lang als immunisiert. Das geht aus den in den Corona-Apps hinterlegten technischen Ablaufdaten hervor.

Diese Fristen gelten ab 1. Februar auch bei Reisen ins EU-Ausland. Bei Personen mit lediglich zwei Impfungen können EU-Staaten zusätzlich einen negativen Test verlangen. Die Schweiz weicht von diesen Regeln etwas ab: Sie erkennt Impfzertifikate ohne Booster auch zwölf Monate lang an.

Das Ergebnis eines Antigen-Schnelltests gilt höchstens 24 Stunden. Wichtig: Antigen-Schnelltests werden von anerkannten Teststellen durchgeführt und sind nicht mit Selbsttests zu verwechseln, wie man sie etwa in Supermärkten kaufen kann. Die Gültigkeit eines PCR-Tests beträgt laut der aktuellen rheinland-pfälzischen Corona-Verordnung 48 Stunden. Auch PCR-Tests werden nur von bestimmten Zentren durchgeführt.

Bei 2G-Plus-Vorschriften muss man in der Regel einen Genesenen- oder Impfnachweis vorlegen sowie einen tagesaktuellen negativen Test. Ausgenommen von dieser Regel sind Personen, die eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben sowie Personen, deren Zweitimpfung mindestens 15 aber nicht länger als 90 Tage zurückliegt. Auch frisch Genesene müssen ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag nach dem positiven PCR-Test keinen zusätzlichen tagesaktuellen Test mehr vorlegen. Gleiches gilt für geimpfte Genesene.

Bei 2G-Plus-Veranstaltungen gelten Kinder bis zwölf Jahre und drei Monaten als geimpft und benötigen keinen zusätzlichen Testnachweis. Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die geimpft oder genesen sind, benötigen ebenfalls keinen zusätzlichen negativen Testnachweis.

Auch Jugendliche bis 17, die nicht geimpft oder genesen sind, dürfen (bis zu einer Höchstanzahl von 25) bei 2G-Plus-Veranstaltungen anwesend sein, wenn sie einen aktuellen negativen Test vorweisen können.

Das Infektionsschutzgesetz schreibt Unternehmen eine betriebliche 3G-Regelung vor: Das bedeutet, dass Arbeitnehmer nur auf das Betriebsgelände dürfen, wenn sie einen Genesenennachweis, Impfzertifikat oder negativen Antigen-Schnelltest vorlegen können. Ausnahmen gelten nur, wenn unmittelbar vor Ort ein Test- oder Impfangebot wahrgenommen wird. Auch Selbstständige ohne Beschäftigte (Solo-Selbstständige) müssen sich an diese Regelung halten, wenn sie während ihrer Tätigkeit Kontakte zu Dritten haben.