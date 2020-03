Rheinland-Pfalz bringt wegen der Corona-Krise finanzielle Unterstützung auf den Weg: Das Kabinett legte einen Nachtragshaushalt vor, der 3,3 Milliarden Euro umfasst.

In dem Entwurf für das Ausgabengesetz seien 800 Millionen Euro für die aktuelle Krisenbewältigung enthalten, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag mit. Das Land nehme für das Paket auch eine Neuverschuldung in Kauf. Von den 800 Millionen sollen sofort 100 Millionen Euro Euro unbürokratisch an die Landkreise und kreisfreien Städte gehen, wie Dreyer erklärte.

"Wir alle befinden uns mitten in einer historischen Herausforderung. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind ein gesellschaftlicher Ausnahmezustand und eine große Bewährungsprobe für den Staat. Unser Land ist in einmaliger Weise gefordert", sagten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD, Finanzministerin Doris Ahnen (SPD), Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne).

"Schutzschild für Rheinland-Pfalz"

Mit dem "Schutzschild für Rheinland-Pfalz" werde die Landesregierung eine Kombination aus Bürgschaften, Barmitteln und Verpflichtungsermächtigungen bereitstellen und am Freitag in den Landtag einbringen.

Weiter erklärte die Landesregierung: "Wir tun alles Menschenmögliche, um unsere Bevölkerung zu schützen, um diese sehr ernste Lage zu bewältigen, um die Folgen für die Wirtschaft und die Arbeitnehmer so klein wie möglich zu halten.“

Ziel ist es, dem Gesundheitsministerium und den Gesundheitsämtern rasch mehrere hundert Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Es soll aber auch Geld an besonders betroffene Kommunen gehen und an rheinland-pfälzische Betriebe.

Maßnahmenpaket am Freitag im Parlament

Der Nachtragshaushalt soll am Freitag vom Parlament im Eilverfahren beschlossen werden - ohne, dass sich wie sonst üblich noch Ausschüsse mit dem Entwurf auseinandersetzen.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die rheinland-pfälzische Bevölkerung in einem Statement darüber informiert, dass die Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Ausbreitung weiter verschärft werden. Soziale Kontakte müssen auf ein Minimum heruntergefahren werden.

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, forderte die Landesregierung auf, den gefährdeten Betrieben und Solo-Selbständigen im Land schnell und unbürokratisch mit Direktzahlungen aus der Landeskasse zu helfen: "Ohne die Betriebe unseres Mittelstandes geht in unserem Land nichts. Es geht hier um Existenzen, um Familien mit Kindern, die auch nach Überwindung der Corona-Krise eine Perspektive brauchen." Der vorgesehene Nachtragshaushalt müsse mindestens eine Milliarde Euro umfassen, so Baldauf weiter.

Schweitzer will "Signal der Entschlossenheit" senden

Alexander Schweitzer, Vorsitzender der SPD-Fraktion, nannte die Bewältigung der Corona-Pandemie "eine immense Herausforderung, die der Gesellschaft sehr viel abverlangt". Das geplante Maßnahmenpaket sei jedoch ein Signal der Entschlossenheit: "Die Ampel-Koalition wird alles unternehmen, was in ihrer Hand liegt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Pandemiefolgen zu bekämpfen."

Für die Sondersitzung am Freitag sollen besondere Vorsorge- und Hygienemaßnahmen getroffen werden. So soll gewährleistet sein, dass die Abgeordneten einen Abstand von eineinhalb bis zwei Metern wahren. Der Landtag will dazu eine Lösung mit dem Ziel finden, dass nicht alle 101 Abgeordneten an der Sitzung teilnehmen müssen, aber die Beschlussfähigkeit gewahrt bleibt.

Über eine Milliarde Soforthilfen in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg hat bereits in der vergangenen Woche einen Nachtragshaushalt zur Corona-Krise verabschiedet. Dieser umfasst fast 1,5 Milliarden Euro und wurde ebenfalls im Eilverfahren durchs Parlament gebracht.