Das Medikament Contergan hat vor rund 60 Jahren nicht nur zu schweren Missbildungen bei Neugeborenen geführt. Recherchen von Report Mainz zeigen: Es wurde auch an kranken Kindern getestet. Betroffen waren unter anderem mehr als 300 Kinder in der damaligen Caritas-Lungenheilanstalt in Wittlich. mehr...