Der frühere Limburger Bischof Franz Kamphaus starb am Montagmorgen im Alter von 92 Jahren. Kamphaus stand 25 Jahre - von 1982 bis 2007 - an der Spitze des Bistums Limburg. "Ich bin sicher, ich werde erwartet" - das hatte der frühere Bischof kurz vor seinem Tod noch in einem Interview gesagt.