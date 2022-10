Innenminister Lewentz immer mehr unter Druck

Seit die Flutvideos aus dem Ahrtal aufgetaucht sind, wächst die Kritik an Innenminister Roger Lewentz (SPD). Die Videos eines Polizeihubschraubers wurden am Dienstag für die Öffentlichkeit freigegeben. Auf den Bildern sind große Überschwemmungen und Menschen in Not zu sehen. Die Opposition fordert erneut den Rücktritt des Innenministers oder seine Entlassung durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).