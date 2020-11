Innenminister Lewentz zu Corona-Kontrollen in Privaträumen "Es gibt an der Haustür eine deutliche Ansprache"

Die Polizei will die Einhaltung der neuen Corona-Regeln streng kontrollieren, aber wie ist das bei Privatwohnungen? Da dürften Polizisten nur in Ausnahmefällen eindringen, sagt Innenminister Roger Lewentz (SPD). Deshalb werde es in der Regel bei Ansprachen an der Haustür bleiben.