"Ich verbinde damit einen Neustart für die Universitätsmedizin"

Die Universitätsmedizin in Mainz stand in den vergangenen Monaten stark in der Kritik. Jetzt wurde ein neuer Vorstand gewählt. Was sich jetzt ändern muss und soll, darüber spricht Frank Hutmacher bei SWR Aktuell. Er ist Gewerkschafter bei ver.di und gleichzeitig im Aufsichtsrat der Universitätsmedizin Mainz.