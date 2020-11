Die Familien- und Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) soll die Nachfolge von Ulrike Höfken im Umweltressort übernehmen. Die Umweltministerin hatte ihren Rücktritt zum Jahresende erklärt.

"Wir sind froh, dass wir eine Entscheidung treffen konnten, die für Kontinuität spricht", sagte Spiegel. Sie dankte Höfken für ihre jahrelange Arbeit. "Es war uns in der Partei wichtig, dass wir schnell eine Lösung finden."

Die Entscheidung teilte die rheinland-pfälzische Grünen-Chefin Misbah Khan mit. Der Vorschlag würde nun Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und den Koalitionsfraktionen übergeben. "Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass Anne Spiegel dazu bereit ist", sagte der Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun. Die Fraktion stehe geschlossen hinter Spiegel. Khan bezeichnete Spiegel als "beste Option" für das Umweltressort.

"Meine Kinder haben gesagt: Du bist Mutter von vier Kindern. Dann kannst du auch Chefin von zwei Ministerien sein." Anne Spiegel, Grüne

Einstimmige Entscheidung

"Im geschäftsführenden und erweiterten Vorstand hat es keine Gegenstimmen zu dem Vorschlag gegeben und wir sind alle der Überzeugung, dass Anne Spiegel die beste Wahl für die Entscheidung ist", sagte Grünen-Chefin Khan.Auch sie danke Höfken für ihren jahrelangen Einsatz für den Umweltschutz und die Grünen in Rheinland-Pfalz.

Kleemann soll neuer Staatssekretär werden

Das Amt des Staatssekretärs soll zum 1. Januar Ulrich Kleemann übernehmen. Kleemann ist bislang Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord.

Höfken und ihr bisheriger Staatssekretär Thomas Griese (Grüne) zogen mit ihrem Rücktritt am Mittwochabend die Konsequenz aus anhaltender Kritik an der rechtswidrigen Beförderungspraxis in ihrem Ministerium.

Reaktionen auf Spiegel-Nominierung

CDU und AfD sehen die Nominierung Spiegels kritisch. CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner wünschte ihr Glück, sagte aber auch: "Wir hätten uns allerdings gewünscht, wenn es bereits jetzt zu einem personellen Neuanfang gekommen wäre. Auch mit dem Wechsel im rheinland-pfälzischen Umweltministerium ist diese Affäre der Landesregierung für uns noch lange nicht aufgeklärt. So gibt es weiterhin mehr Fragen als Antworten im Beförderungsskandal. Frau Dreyer muss diese Fragen beantworten.“

AfD-Fraktionschef Uwe Junge forderte Spiegel auf, "sämtliche Rechtsbrüche" im Ministerium aufzuklären. Die Verantwortlichen müssten benannt und es müsse festgestellt werden, inwieweit durch die rechtswidrigen Beförderungen Schaden entstanden sei. Dann müssten gegebenenfalls entstandene Regressansprüche des Landes geltend gemacht werden.

Der AfD-Landesvorsitzende Frisch warf Spiegel vor, in der Vergangenheit selbst ein "problematisches" Verhältnis zum Recht in Zusammenhang mit ihrer Asylpoiltik gehabt zu haben. Zudem kritisierte er, dass es in Vergangenheit zwei grün geführte Ministerien gab, die sich nun offenbar in Personalunion leiten ließen.