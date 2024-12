In der Trierer Fußgängerzone tummelten sich am ersten Tag nach den Weihnachtsfeiertagen die Touristen. Aber auch Leute aus der Region nutzten den freien Tag zum Gutscheine einlösen, Geschenke umtauschen oder shoppen. Für die Händlerinnen und Händler sind das die Tage, an denen sie am meisten Umsatz machen.